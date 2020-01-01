Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mr. Miggles (MIGGLES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mr. Miggles (MIGGLES) Informacije Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Službena web stranica: https://miggles.io/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Kupi MIGGLES odmah!

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mr. Miggles (MIGGLES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.03M $ 28.03M $ 28.03M Ukupna količina: $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Količina u optjecaju: $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.07M $ 28.07M $ 28.07M Povijesni maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Povijesni minimum: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Trenutna cijena: $ 0.02928 $ 0.02928 $ 0.02928 Saznajte više o cijeni Mr. Miggles (MIGGLES)

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mr. Miggles (MIGGLES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MIGGLES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MIGGLES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MIGGLES tokena, istražite MIGGLES cijenu tokena uživo!

