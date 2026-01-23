Mia Ko Cijena danas

Trenutačna cijena Mia Ko (MIA) danas je $ 0.002893, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIA u USD je $ 0.002893 po MIA.

Mia Ko trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MIA. Tijekom posljednja 24 sata, MIA trgovao je između $ 0.0026 (niska) i $ 0.003676 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MIA se kretao +3.84% u posljednjem satu i -16.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.43K.

Informacije o tržištu Mia Ko (MIA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.43K$ 54.43K $ 54.43K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mia Ko je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.43K. Količina u optjecaju MIA je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.