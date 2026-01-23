BurzaDEX+
Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriGOLDZaradaDogađaji
Više
Cijena Mia Ko uživo danas je 0.002893 USD.MIA tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene MIA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Mia Ko uživo danas je 0.002893 USD.MIA tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene MIA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o MIA

MIA Informacije o cijeni

Što je MIA

MIA Tokenomija

MIA Prognoza cijena

MIA Povijest

Vodič za kupnju MIA

Konverter MIA u fiducijarnu valutu

MIA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mia Ko Logotip

Mia Ko Cijena(MIA)

1 MIA u USD cijena uživo:

$0.002893
$0.002893$0.002893
-3.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mia Ko (MIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:37:44 (UTC+8)

Mia Ko Cijena danas

Trenutačna cijena Mia Ko (MIA) danas je $ 0.002893, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIA u USD je $ 0.002893 po MIA.

Mia Ko trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MIA. Tijekom posljednja 24 sata, MIA trgovao je između $ 0.0026 (niska) i $ 0.003676 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MIA se kretao +3.84% u posljednjem satu i -16.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.43K.

Informacije o tržištu Mia Ko (MIA)

--
----

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mia Ko je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.43K. Količina u optjecaju MIA je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Mia Ko Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24-satna najniža cijena
$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676
24-satna najviša cijena

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676

--
----

--
----

+3.84%

-3.01%

-16.71%

-16.71%

Mia Ko (MIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mia Ko za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008978-3.01%
30 dana$ +0.001893+189.30%
60 dana$ +0.001893+189.30%
90 dana$ +0.001893+189.30%
Mia Ko promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MIA od $ -0.00008978 (-3.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mia Ko 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001893 (+189.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mia Ko 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIA od $ +0.001893 (+189.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mia Ko 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001893 (+189.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mia Ko (MIA)?

Pogledajte Mia Ko stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Mia Ko

Mia Ko (MIA) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MIA u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Mia Ko (MIA) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Mia Ko mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Mia Ko dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za MIA za razdoblje 2026–2027 klikom na Mia Ko Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Mia Ko

Spremni započeti s Mia Ko? Kupnja MIA je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Mia Ko. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Mia Ko (MIA) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Mia Ko će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Mia Ko (MIA) Vodič

Što možete učiniti s Mia Ko

Posjedovanje Mia Ko omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Mia Ko (MIA) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko Resurs

Za dublje razumijevanje Mia Ko, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mia Ko

Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:37:44 (UTC+8)

Mia Ko (MIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
01-22 19:16:51Ažuriranja industrije
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Ažuriranja industrije
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Ažuriranja industrije
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Ažuriranja industrije
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Ažuriranja industrije
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Ažuriranja industrije
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Mia Ko Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025
Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025
Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Mia Ko

MIA USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije MIA s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje MIA USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Mia Ko (MIA) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Mia Ko uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
MIA/USDT
$0.002893
$0.002893$0.002893
-2.85%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Traleos

Traleos

TAL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DisclaimerCoin

DisclaimerCoin

DONT

$0.00005807
$0.00005807$0.00005807

+480.70%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.009940
$0.009940$0.009940

+231.33%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02596
$0.02596$0.02596

+159.60%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02341
$0.02341$0.02341

+290.16%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.009940
$0.009940$0.009940

+231.33%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02596
$0.02596$0.02596

+159.60%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000000001800
$0.00000000001800$0.00000000001800

+150.00%

Acurast

Acurast

ACU

$0.18348
$0.18348$0.18348

+64.65%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MIA u USD kalkulator

Iznos

MIA
MIA
USD
USD

1 MIA = 0.002893 USD