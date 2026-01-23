Na temelju vašeg predviđanja, Mia Ko bi mogao ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.002858 u 2026.

Na temelju vašeg predviđanja, Mia Ko bi mogao ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.003000 u 2027.

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će MIA doseći $ 0.003150 u 2028, što predstavlja stopu rasta od 10.25%.

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će MIA doseći $ 0.003308 u 2029, što predstavlja stopu rasta od 15.76%.

Prema gore navedenom modelu predviđanja cijena, ciljana cijena MIA u 2030 je $ 0.003473, s procijenjenom stopom rasta od 21.55%.

U 2040. godini, cijena Mia Ko mogla bi potencijalno porasti za 97.99%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.005658.

U 2050. godini, cijena Mia Ko mogla bi potencijalno porasti za 222.51%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009217.