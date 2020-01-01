ME (ME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ME (ME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ME (ME) Informacije Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Službena web stranica: https://mefoundation.com/ Bijela knjiga: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Kupi ME odmah!

ME (ME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ME (ME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.51M $ 110.51M $ 110.51M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 167.13M $ 167.13M $ 167.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M Povijesni maksimum: $ 30 $ 30 $ 30 Povijesni minimum: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Trenutna cijena: $ 0.6612 $ 0.6612 $ 0.6612 Saznajte više o cijeni ME (ME)

ME (ME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ME (ME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ME tokena, istražite ME cijenu tokena uživo!

ME (ME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ME povijest cijena odmah!

ME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ME? Naša ME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ME predviđanje cijene tokena odmah!

