ME Cijena(ME)

1 ME u USD cijena uživo:

$0.6578
$0.6578$0.6578
-0.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ME (ME)
ME (ME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.6492
$ 0.6492$ 0.6492
24-satna najniža cijena
$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853
24-satna najviša cijena

$ 0.6492
$ 0.6492$ 0.6492

$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465$ 13.238140041584465

$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082$ 0.6427142402325082

-0.11%

-0.73%

+1.70%

+1.70%

ME (ME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6578. Tijekom protekla 24 sata, MEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6492 i najviše cijene $ 0.6853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ME je $ 13.238140041584465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6427142402325082.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ME se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ME (ME)

No.338

$ 106.65M
$ 106.65M$ 106.65M

$ 377.97K
$ 377.97K$ 377.97K

$ 657.80M
$ 657.80M$ 657.80M

162.13M
162.13M 162.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,996,903.243953
999,996,903.243953 999,996,903.243953

16.21%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija ME je $ 106.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 377.97K. Količina u optjecaju ME je 162.13M, s ukupnom količinom od 999996903.243953. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 657.80M.

ME (ME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ME za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004837-0.73%
30 dana$ -0.061-8.49%
60 dana$ -0.1029-13.53%
90 dana$ -0.3908-37.27%
ME promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ME od $ -0.004837 (-0.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ME 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.061 (-8.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ME 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ME od $ -0.1029 (-13.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ME 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3908 (-37.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ME (ME)?

Pogledajte ME stranicu Povijest cijena sada.

Što je ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ME ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ME na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ME učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ME (ME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ME (ME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ME.

Provjerite ME predviđanje cijene sada!

ME (ME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ME (ME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ME (ME)

Tražiš kako kupiti ME? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ME na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ME u lokalnim valutama

ME Resurs

Za dublje razumijevanje ME, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ME web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ME

Koliko ME (ME) vrijedi danas?
Cijena ME uživo u USD je 0.6578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ME u USD?
Trenutačna cijena ME u USD je $ 0.6578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ME?
Tržišna kapitalizacija za ME je $ 106.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ME?
Količina u optjecaju za ME je 162.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ME?
ME je postigao ATH cijenu od 13.238140041584465 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ME?
ME je vidio ATL cijenu od 0.6427142402325082 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ME?
24-satni obujam trgovanja za ME je $ 377.97K USD.
Hoće li ME još narasti ove godine?
ME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ME (ME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

