Major (MAJOR) Informacije Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Službena web stranica: https://major.bot/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR Kupi MAJOR odmah!

Major (MAJOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Major (MAJOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.19M $ 15.19M $ 15.19M Povijesni maksimum: $ 1.589 $ 1.589 $ 1.589 Povijesni minimum: $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 Trenutna cijena: $ 0.15188 $ 0.15188 $ 0.15188 Saznajte više o cijeni Major (MAJOR)

Major (MAJOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Major (MAJOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAJOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAJOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAJOR tokena, istražite MAJOR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MAJOR Jeste li zainteresirani za dodavanje Major (MAJOR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MAJOR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MAJOR na MEXC-u odmah!

Major (MAJOR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAJOR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAJOR povijest cijena odmah!

MAJOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAJOR? Naša MAJOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAJOR predviđanje cijene tokena odmah!

