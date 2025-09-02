Više o MAJOR

MAJOR Informacije o cijeni

MAJOR Bijela knjiga

MAJOR Službena web stranica

MAJOR Tokenomija

MAJOR Prognoza cijena

MAJOR Povijest

Vodič za kupnju MAJOR

Konverter MAJOR u fiducijarnu valutu

MAJOR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Major Logotip

Major Cijena(MAJOR)

1 MAJOR u USD cijena uživo:

$0.14759
$0.14759$0.14759
-1.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Major (MAJOR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:46:02 (UTC+8)

Major (MAJOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.14602
$ 0.14602$ 0.14602
24-satna najniža cijena
$ 0.15588
$ 0.15588$ 0.15588
24-satna najviša cijena

$ 0.14602
$ 0.14602$ 0.14602

$ 0.15588
$ 0.15588$ 0.15588

$ 36.74652684233143
$ 36.74652684233143$ 36.74652684233143

$ 0.09929041572096678
$ 0.09929041572096678$ 0.09929041572096678

+1.08%

-1.25%

-5.68%

-5.68%

Major (MAJOR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14766. Tijekom protekla 24 sata, MAJORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.14602 i najviše cijene $ 0.15588, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAJOR je $ 36.74652684233143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09929041572096678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAJOR se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -5.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Major (MAJOR)

No.1055

$ 12.31M
$ 12.31M$ 12.31M

$ 115.82K
$ 115.82K$ 115.82K

$ 14.77M
$ 14.77M$ 14.77M

83.35M
83.35M 83.35M

99,999,999
99,999,999 99,999,999

99,999,999
99,999,999 99,999,999

83.34%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Major je $ 12.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 115.82K. Količina u optjecaju MAJOR je 83.35M, s ukupnom količinom od 99999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.77M.

Major (MAJOR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Major za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0018682-1.25%
30 dana$ -0.00945-6.02%
60 dana$ -0.02131-12.62%
90 dana$ -0.11312-43.38%
Major promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAJOR od $ -0.0018682 (-1.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Major 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00945 (-6.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Major 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAJOR od $ -0.02131 (-12.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Major 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.11312 (-43.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Major (MAJOR)?

Pogledajte Major stranicu Povijest cijena sada.

Što je Major (MAJOR)

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Major dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Major ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAJOR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Major na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Major učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Major Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Major (MAJOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Major (MAJOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Major.

Provjerite Major predviđanje cijene sada!

Major (MAJOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Major (MAJOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAJOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Major (MAJOR)

Tražiš kako kupiti Major? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Major na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAJOR u lokalnim valutama

1 Major(MAJOR) u VND
3,885.6729
1 Major(MAJOR) u AUD
A$0.2244432
1 Major(MAJOR) u GBP
0.1077918
1 Major(MAJOR) u EUR
0.125511
1 Major(MAJOR) u USD
$0.14766
1 Major(MAJOR) u MYR
RM0.6231252
1 Major(MAJOR) u TRY
6.0747324
1 Major(MAJOR) u JPY
¥21.70602
1 Major(MAJOR) u ARS
ARS$203.3883606
1 Major(MAJOR) u RUB
11.8969662
1 Major(MAJOR) u INR
12.99408
1 Major(MAJOR) u IDR
Rp2,420.6553504
1 Major(MAJOR) u KRW
205.941402
1 Major(MAJOR) u PHP
8.4343392
1 Major(MAJOR) u EGP
￡E.7.1644632
1 Major(MAJOR) u BRL
R$0.8017938
1 Major(MAJOR) u CAD
C$0.2022942
1 Major(MAJOR) u BDT
17.9451198
1 Major(MAJOR) u NGN
226.1250474
1 Major(MAJOR) u COP
$593.0114196
1 Major(MAJOR) u ZAR
R.2.6017692
1 Major(MAJOR) u UAH
6.1086942
1 Major(MAJOR) u VES
Bs21.55836
1 Major(MAJOR) u CLP
$143.2302
1 Major(MAJOR) u PKR
Rs41.8409376
1 Major(MAJOR) u KZT
79.4720886
1 Major(MAJOR) u THB
฿4.7708946
1 Major(MAJOR) u TWD
NT$4.5228258
1 Major(MAJOR) u AED
د.إ0.5419122
1 Major(MAJOR) u CHF
Fr0.118128
1 Major(MAJOR) u HKD
HK$1.1502714
1 Major(MAJOR) u AMD
֏56.4445116
1 Major(MAJOR) u MAD
.د.م1.3259868
1 Major(MAJOR) u MXN
$2.753859
1 Major(MAJOR) u SAR
ريال0.553725
1 Major(MAJOR) u PLN
0.5360058
1 Major(MAJOR) u RON
лв0.6393678
1 Major(MAJOR) u SEK
kr1.3865274
1 Major(MAJOR) u BGN
лв0.2465922
1 Major(MAJOR) u HUF
Ft49.7998116
1 Major(MAJOR) u CZK
3.0772344
1 Major(MAJOR) u KWD
د.ك0.0450363
1 Major(MAJOR) u ILS
0.494661
1 Major(MAJOR) u AOA
Kz134.6024262
1 Major(MAJOR) u BHD
.د.ب0.05566782
1 Major(MAJOR) u BMD
$0.14766
1 Major(MAJOR) u DKK
kr0.9405942
1 Major(MAJOR) u HNL
L3.8627856
1 Major(MAJOR) u MUR
6.762828
1 Major(MAJOR) u NAD
$2.5929096
1 Major(MAJOR) u NOK
kr1.4751234
1 Major(MAJOR) u NZD
$0.2495454
1 Major(MAJOR) u PAB
B/.0.14766
1 Major(MAJOR) u PGK
K0.6246018
1 Major(MAJOR) u QAR
ر.ق0.5374824
1 Major(MAJOR) u RSD
дин.14.7689532

Major Resurs

Za dublje razumijevanje Major, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Major web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Major

Koliko Major (MAJOR) vrijedi danas?
Cijena MAJOR uživo u USD je 0.14766 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAJOR u USD?
Trenutačna cijena MAJOR u USD je $ 0.14766. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Major?
Tržišna kapitalizacija za MAJOR je $ 12.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAJOR?
Količina u optjecaju za MAJOR je 83.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAJOR?
MAJOR je postigao ATH cijenu od 36.74652684233143 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAJOR?
MAJOR je vidio ATL cijenu od 0.09929041572096678 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAJOR?
24-satni obujam trgovanja za MAJOR je $ 115.82K USD.
Hoće li MAJOR još narasti ove godine?
MAJOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAJOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:46:02 (UTC+8)

Major (MAJOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MAJOR u USD kalkulator

Iznos

MAJOR
MAJOR
USD
USD

1 MAJOR = 0.14766 USD

Trgujte MAJOR

MAJORUSDT
$0.14759
$0.14759$0.14759
-1.26%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine