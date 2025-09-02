Major (MAJOR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14766. Tijekom protekla 24 sata, MAJORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.14602 i najviše cijene $ 0.15588, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAJOR je $ 36.74652684233143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09929041572096678.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAJOR se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -5.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Major (MAJOR)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Major je $ 12.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 115.82K. Količina u optjecaju MAJOR je 83.35M, s ukupnom količinom od 99999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.77M.
Major (MAJOR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Major za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0018682
-1.25%
30 dana
$ -0.00945
-6.02%
60 dana
$ -0.02131
-12.62%
90 dana
$ -0.11312
-43.38%
Major promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MAJOR od $ -0.0018682 (-1.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Major 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00945 (-6.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Major 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAJOR od $ -0.02131 (-12.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Major 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.11312 (-43.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Major (MAJOR)?
Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.
Major Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Major (MAJOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Major (MAJOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Major.
Razumijevanje tokenomike Major (MAJOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAJOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
