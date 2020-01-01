MAIV (MAIV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAIV (MAIV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAIV (MAIV) Informacije MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Službena web stranica: https://maiv.io/ Bijela knjiga: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Kupi MAIV odmah!

MAIV (MAIV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAIV (MAIV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M Povijesni maksimum: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Povijesni minimum: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Trenutna cijena: $ 0.0025647 $ 0.0025647 $ 0.0025647 Saznajte više o cijeni MAIV (MAIV)

MAIV (MAIV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAIV (MAIV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAIV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAIV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAIV tokena, istražite MAIV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MAIV Jeste li zainteresirani za dodavanje MAIV (MAIV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MAIV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MAIV na MEXC-u odmah!

MAIV (MAIV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAIV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAIV povijest cijena odmah!

MAIV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAIV? Naša MAIV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAIV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!