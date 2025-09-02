Što je MAIV (MAIV)

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

MAIV (MAIV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAIV (MAIV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAIV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAIV Koliko MAIV (MAIV) vrijedi danas? Cijena MAIV uživo u USD je 0.002279 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MAIV u USD? $ 0.002279 . Provjerite Trenutačna cijena MAIV u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MAIV? Tržišna kapitalizacija za MAIV je $ 2.87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MAIV? Količina u optjecaju za MAIV je 1.26B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAIV? MAIV je postigao ATH cijenu od 0.004111712265403345 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAIV? MAIV je vidio ATL cijenu od 0.000157448218301527 USD . Koliki je obujam trgovanja za MAIV? 24-satni obujam trgovanja za MAIV je $ 24.56K USD . Hoće li MAIV još narasti ove godine? MAIV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAIV predviđanje cijene za detaljniju analizu.

