Luce (LUCE) Informacije Luce is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://pump.fun/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Kupi LUCE odmah!

Luce (LUCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Luce (LUCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Povijesni maksimum: $ 0.344 $ 0.344 $ 0.344 Povijesni minimum: $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 Trenutna cijena: $ 0.003071 $ 0.003071 $ 0.003071 Saznajte više o cijeni Luce (LUCE)

Luce (LUCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Luce (LUCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUCE tokena, istražite LUCE cijenu tokena uživo!

