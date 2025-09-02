Što je LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

LoopNetwork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LoopNetwork (LOOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LoopNetwork (LOOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LoopNetwork.

LoopNetwork (LOOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LoopNetwork (LOOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork Resurs

Za dublje razumijevanje LoopNetwork, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LoopNetwork Koliko LoopNetwork (LOOP) vrijedi danas? Cijena LOOP uživo u USD je 0.03267 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LOOP u USD? $ 0.03267 . Provjerite Trenutačna cijena LOOP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija LoopNetwork? Tržišna kapitalizacija za LOOP je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LOOP? Količina u optjecaju za LOOP je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOOP? LOOP je postigao ATH cijenu od 0.28926357173991635 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOOP? LOOP je vidio ATL cijenu od 0.002182757752333215 USD . Koliki je obujam trgovanja za LOOP? 24-satni obujam trgovanja za LOOP je $ 208.90K USD . Hoće li LOOP još narasti ove godine? LOOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

