Više o LLD

LLD Informacije o cijeni

LLD Bijela knjiga

LLD Službena web stranica

LLD Tokenomija

LLD Prognoza cijena

LLD Povijest

Vodič za kupnju LLD

Konverter LLD u fiducijarnu valutu

LLD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Liberland Logotip

Liberland Cijena(LLD)

1 LLD u USD cijena uživo:

$1.65
$1.65$1.65
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Liberland (LLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:44:26 (UTC+8)

Liberland (LLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.633
$ 1.633$ 1.633
24-satna najniža cijena
$ 1.672
$ 1.672$ 1.672
24-satna najviša cijena

$ 1.633
$ 1.633$ 1.633

$ 1.672
$ 1.672$ 1.672

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

+0.30%

-0.36%

+2.16%

+2.16%

Liberland (LLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.652. Tijekom protekla 24 sata, LLDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.633 i najviše cijene $ 1.672, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LLD je $ 18.549453902551676, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7921546358435271.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LLD se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +2.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liberland (LLD)

No.4203

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.39K
$ 57.39K$ 57.39K

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liberland je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.39K. Količina u optjecaju LLD je 0.00, s ukupnom količinom od 3000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.96M.

Liberland (LLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Liberland za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00596-0.36%
30 dana$ -0.059-3.45%
60 dana$ +0.041+2.54%
90 dana$ -0.311-15.85%
Liberland promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LLD od $ -0.00596 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Liberland 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.059 (-3.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Liberland 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LLD od $ +0.041 (+2.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Liberland 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.311 (-15.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Liberland (LLD)?

Pogledajte Liberland stranicu Povijest cijena sada.

Što je Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Liberland ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Liberland na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Liberland učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Liberland Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liberland (LLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liberland (LLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liberland.

Provjerite Liberland predviđanje cijene sada!

Liberland (LLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liberland (LLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Liberland (LLD)

Tražiš kako kupiti Liberland? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Liberland na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LLD u lokalnim valutama

1 Liberland(LLD) u VND
43,472.38
1 Liberland(LLD) u AUD
A$2.51104
1 Liberland(LLD) u GBP
1.20596
1 Liberland(LLD) u EUR
1.4042
1 Liberland(LLD) u USD
$1.652
1 Liberland(LLD) u MYR
RM6.97144
1 Liberland(LLD) u TRY
67.96328
1 Liberland(LLD) u JPY
¥242.844
1 Liberland(LLD) u ARS
ARS$2,275.48132
1 Liberland(LLD) u RUB
133.10164
1 Liberland(LLD) u INR
145.376
1 Liberland(LLD) u IDR
Rp27,081.96288
1 Liberland(LLD) u KRW
2,304.0444
1 Liberland(LLD) u PHP
94.36224
1 Liberland(LLD) u EGP
￡E.80.15504
1 Liberland(LLD) u BRL
R$8.97036
1 Liberland(LLD) u CAD
C$2.26324
1 Liberland(LLD) u BDT
200.76756
1 Liberland(LLD) u NGN
2,529.85628
1 Liberland(LLD) u COP
$6,634.53112
1 Liberland(LLD) u ZAR
R.29.10824
1 Liberland(LLD) u UAH
68.34324
1 Liberland(LLD) u VES
Bs241.192
1 Liberland(LLD) u CLP
$1,602.44
1 Liberland(LLD) u PKR
Rs468.11072
1 Liberland(LLD) u KZT
889.12292
1 Liberland(LLD) u THB
฿53.37612
1 Liberland(LLD) u TWD
NT$50.60076
1 Liberland(LLD) u AED
د.إ6.06284
1 Liberland(LLD) u CHF
Fr1.3216
1 Liberland(LLD) u HKD
HK$12.86908
1 Liberland(LLD) u AMD
֏631.49352
1 Liberland(LLD) u MAD
.د.م14.83496
1 Liberland(LLD) u MXN
$30.8098
1 Liberland(LLD) u SAR
ريال6.195
1 Liberland(LLD) u PLN
5.99676
1 Liberland(LLD) u RON
лв7.15316
1 Liberland(LLD) u SEK
kr15.51228
1 Liberland(LLD) u BGN
лв2.75884
1 Liberland(LLD) u HUF
Ft557.15352
1 Liberland(LLD) u CZK
34.42768
1 Liberland(LLD) u KWD
د.ك0.50386
1 Liberland(LLD) u ILS
5.5342
1 Liberland(LLD) u AOA
Kz1,505.91364
1 Liberland(LLD) u BHD
.د.ب0.622804
1 Liberland(LLD) u BMD
$1.652
1 Liberland(LLD) u DKK
kr10.52324
1 Liberland(LLD) u HNL
L43.21632
1 Liberland(LLD) u MUR
75.6616
1 Liberland(LLD) u NAD
$29.00912
1 Liberland(LLD) u NOK
kr16.50348
1 Liberland(LLD) u NZD
$2.79188
1 Liberland(LLD) u PAB
B/.1.652
1 Liberland(LLD) u PGK
K6.98796
1 Liberland(LLD) u QAR
ر.ق6.01328
1 Liberland(LLD) u RSD
дин.165.23304

Liberland Resurs

Za dublje razumijevanje Liberland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Liberland web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liberland

Koliko Liberland (LLD) vrijedi danas?
Cijena LLD uživo u USD je 1.652 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LLD u USD?
Trenutačna cijena LLD u USD je $ 1.652. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liberland?
Tržišna kapitalizacija za LLD je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LLD?
Količina u optjecaju za LLD je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LLD?
LLD je postigao ATH cijenu od 18.549453902551676 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LLD?
LLD je vidio ATL cijenu od 0.7921546358435271 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LLD?
24-satni obujam trgovanja za LLD je $ 57.39K USD.
Hoće li LLD još narasti ove godine?
LLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:44:26 (UTC+8)

Liberland (LLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LLD u USD kalkulator

Iznos

LLD
LLD
USD
USD

1 LLD = 1.652 USD

Trgujte LLD

LLDUSDT
$1.65
$1.65$1.65
-0.24%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine