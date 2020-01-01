Love Earn Enjoy (LEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Love Earn Enjoy (LEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Love Earn Enjoy (LEE) Informacije Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences. Službena web stranica: https://cheelee.io/ Bijela knjiga: https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19 Kupi LEE odmah!

Love Earn Enjoy (LEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Love Earn Enjoy (LEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.98B $ 10.98B $ 10.98B Povijesni maksimum: $ 4.999 $ 4.999 $ 4.999 Povijesni minimum: $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 Trenutna cijena: $ 1.568 $ 1.568 $ 1.568 Saznajte više o cijeni Love Earn Enjoy (LEE)

Love Earn Enjoy (LEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Love Earn Enjoy (LEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEE tokena, istražite LEE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LEE Jeste li zainteresirani za dodavanje Love Earn Enjoy (LEE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LEE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LEE na MEXC-u odmah!

Love Earn Enjoy (LEE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LEE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LEE povijest cijena odmah!

LEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEE? Naša LEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!