Lido DAO Logotip

Lido DAO Cijena(LDO)

1 LDO u USD cijena uživo:

$1.1534
-1.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lido DAO (LDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:43:23 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.129
24-satna najniža cijena
$ 1.2117
24-satna najviša cijena

$ 1.129
$ 1.2117
$ 18.619755462245035
$ 0.4060299707730653
+1.05%

-1.41%

-9.33%

-9.33%

Lido DAO (LDO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1529. Tijekom protekla 24 sata, LDOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.129 i najviše cijene $ 1.2117, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LDO je $ 18.619755462245035, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4060299707730653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LDO se promijenio za +1.05% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -9.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lido DAO (LDO)

No.72

$ 1.03B
$ 2.44M
$ 1.15B
895.77M
1,000,000,000
0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lido DAO je $ 1.03B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.44M. Količina u optjecaju LDO je 895.77M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15B.

Lido DAO (LDO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lido DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.016496-1.41%
30 dana$ +0.2825+32.45%
60 dana$ +0.3817+49.49%
90 dana$ +0.3079+36.43%
Lido DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LDO od $ -0.016496 (-1.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lido DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2825 (+32.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lido DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LDO od $ +0.3817 (+49.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lido DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.3079 (+36.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lido DAO (LDO)?

Pogledajte Lido DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LDO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lido DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lido DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lido DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lido DAO (LDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lido DAO (LDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lido DAO.

Provjerite Lido DAO predviđanje cijene sada!

Lido DAO (LDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lido DAO (LDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lido DAO (LDO)

Tražiš kako kupiti Lido DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lido DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LDO u lokalnim valutama

Lido DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Lido DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lido DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lido DAO

Koliko Lido DAO (LDO) vrijedi danas?
Cijena LDO uživo u USD je 1.1529 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LDO u USD?
Trenutačna cijena LDO u USD je $ 1.1529. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lido DAO?
Tržišna kapitalizacija za LDO je $ 1.03B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LDO?
Količina u optjecaju za LDO je 895.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LDO?
LDO je postigao ATH cijenu od 18.619755462245035 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LDO?
LDO je vidio ATL cijenu od 0.4060299707730653 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LDO?
24-satni obujam trgovanja za LDO je $ 2.44M USD.
Hoće li LDO još narasti ove godine?
LDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Lido DAO (LDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

