Lido DAO (LDO) Informacije Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Službena web stranica: https://lido.fi/ Bijela knjiga: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Kupi LDO odmah!

Lido DAO (LDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lido DAO (LDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 895.65M $ 895.65M $ 895.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Povijesni maksimum: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Povijesni minimum: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Trenutna cijena: $ 1.1991 $ 1.1991 $ 1.1991 Saznajte više o cijeni Lido DAO (LDO)

Lido DAO (LDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lido DAO (LDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LDO tokena, istražite LDO cijenu tokena uživo!

