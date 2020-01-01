LocaGo (LCG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LocaGo (LCG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LocaGo (LCG) Informacije LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Službena web stranica: https://locago.tech/ Bijela knjiga: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Kupi LCG odmah!

LocaGo (LCG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LocaGo (LCG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Povijesni maksimum: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Povijesni minimum: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Trenutna cijena: $ 0.0002898 $ 0.0002898 $ 0.0002898 Saznajte više o cijeni LocaGo (LCG)

LocaGo (LCG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LocaGo (LCG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LCG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LCG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LCG tokena, istražite LCG cijenu tokena uživo!

