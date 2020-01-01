Lagrange (LA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lagrange (LA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lagrange (LA) Informacije Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Službena web stranica: https://www.lagrangefoundation.org/ Bijela knjiga: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Kupi LA odmah!

Lagrange (LA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lagrange (LA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.62M $ 57.62M $ 57.62M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 298.56M $ 298.56M $ 298.56M Povijesni maksimum: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Povijesni minimum: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Trenutna cijena: $ 0.29856 $ 0.29856 $ 0.29856 Saznajte više o cijeni Lagrange (LA)

Lagrange (LA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lagrange (LA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LA tokena, istražite LA cijenu tokena uživo!

Lagrange (LA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LA povijest cijena odmah!

LA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LA? Naša LA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LA predviđanje cijene tokena odmah!

