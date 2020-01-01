KOLZ (KOLZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KOLZ (KOLZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KOLZ (KOLZ) Informacije KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Službena web stranica: https://kolz.chat/ Bijela knjiga: https://docs.kolz.chat/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Kupi KOLZ odmah!

KOLZ (KOLZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KOLZ (KOLZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 334.00K $ 334.00K $ 334.00K Povijesni maksimum: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Povijesni minimum: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Trenutna cijena: $ 0.0000334 $ 0.0000334 $ 0.0000334 Saznajte više o cijeni KOLZ (KOLZ)

KOLZ (KOLZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KOLZ (KOLZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOLZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOLZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOLZ tokena, istražite KOLZ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KOLZ Jeste li zainteresirani za dodavanje KOLZ (KOLZ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KOLZ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KOLZ na MEXC-u odmah!

KOLZ (KOLZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KOLZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KOLZ povijest cijena odmah!

KOLZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KOLZ? Naša KOLZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KOLZ predviđanje cijene tokena odmah!

