Kermit Cijena danas

Trenutačna cijena Kermit (KERMIT) danas je $ 0.00003055, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KERMIT u USD je $ 0.00003055 po KERMIT.

Kermit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,548, s količinom u optjecaju od 1.00B KERMIT. Tijekom posljednja 24 sata, KERMIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00534153, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001101.

U kratkoročnim performansama, KERMIT se kretao -- u posljednjem satu i +76.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 67.56.

Informacije o tržištu Kermit (KERMIT)

Tržišna kapitalizacija $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Obujam (24 sata) $ 67.56$ 67.56 $ 67.56 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kermit je $ 30.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.56. Količina u optjecaju KERMIT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.55K.