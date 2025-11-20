BluWhale AI Cijena danas

Trenutačna cijena BluWhale AI (BLUAI) danas je $ 0.008307, s promjenom od 9.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLUAI u USD je $ 0.008307 po BLUAI.

BluWhale AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BLUAI. Tijekom posljednja 24 sata, BLUAI trgovao je između $ 0.00779 (niska) i $ 0.00965 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BLUAI se kretao +0.41% u posljednjem satu i -37.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 282.26K.

Informacije o tržištu BluWhale AI (BLUAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 282.26K$ 282.26K $ 282.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.07M$ 83.07M $ 83.07M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija BluWhale AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 282.26K. Količina u optjecaju BLUAI je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.07M.