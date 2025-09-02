Više o KENDU

Kendu Inu Logotip

Kendu Inu Cijena(KENDU)

$0.00001459
+4.21%1D
Grafikon aktualnih cijena Kendu Inu (KENDU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:51:15 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00001302
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.17%

+4.21%

-11.26%

-11.26%

Kendu Inu (KENDU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001459. Tijekom protekla 24 sata, KENDUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001302 i najviše cijene $ 0.000016, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KENDU je $ 0.000269385444985593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000006348332403023.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KENDU se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, +4.21% u posljednjih 24 sata i -11.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kendu Inu (KENDU)

$ 13.84M
$ 15.34K
$ 13.84M
948.43B
948,428,147,258
948,428,147,258
100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kendu Inu je $ 13.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.34K. Količina u optjecaju KENDU je 948.43B, s ukupnom količinom od 948428147258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.84M.

Kendu Inu (KENDU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kendu Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000005894+4.21%
30 dana$ -0.00000185-11.26%
60 dana$ -0.00000594-28.94%
90 dana$ -0.00001088-42.72%
Kendu Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KENDU od $ +0.0000005894 (+4.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kendu Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000185 (-11.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kendu Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KENDU od $ -0.00000594 (-28.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kendu Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001088 (-42.72%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kendu Inu (KENDU)?

Pogledajte Kendu Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kendu Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KENDU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kendu Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kendu Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kendu Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kendu Inu (KENDU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kendu Inu (KENDU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kendu Inu.

Provjerite Kendu Inu predviđanje cijene sada!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kendu Inu (KENDU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KENDU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kendu Inu (KENDU)

Tražiš kako kupiti Kendu Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kendu Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Kendu Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Kendu Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Kendu Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kendu Inu

Koliko Kendu Inu (KENDU) vrijedi danas?
Cijena KENDU uživo u USD je 0.00001459 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KENDU u USD?
Trenutačna cijena KENDU u USD je $ 0.00001459. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kendu Inu?
Tržišna kapitalizacija za KENDU je $ 13.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KENDU?
Količina u optjecaju za KENDU je 948.43B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KENDU?
KENDU je postigao ATH cijenu od 0.000269385444985593 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KENDU?
KENDU je vidio ATL cijenu od 0.000006348332403023 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KENDU?
24-satni obujam trgovanja za KENDU je $ 15.34K USD.
Hoće li KENDU još narasti ove godine?
KENDU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KENDU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:51:15 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

