Kendu Inu (KENDU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kendu Inu (KENDU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kendu Inu (KENDU) Informacije Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Službena web stranica: https://kendu.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Kupi KENDU odmah!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kendu Inu (KENDU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.19M $ 13.19M $ 13.19M Ukupna količina: $ 996.75B $ 996.75B $ 996.75B Količina u optjecaju: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Povijesni maksimum: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Povijesni minimum: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Trenutna cijena: $ 0.00001391 $ 0.00001391 $ 0.00001391 Saznajte više o cijeni Kendu Inu (KENDU)

Kendu Inu (KENDU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kendu Inu (KENDU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KENDU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KENDU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KENDU tokena, istražite KENDU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KENDU Jeste li zainteresirani za dodavanje Kendu Inu (KENDU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KENDU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KENDU na MEXC-u odmah!

Kendu Inu (KENDU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KENDU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KENDU povijest cijena odmah!

KENDU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KENDU? Naša KENDU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KENDU predviđanje cijene tokena odmah!

