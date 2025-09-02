Više o JUP

JUP Informacije o cijeni

JUP Službena web stranica

JUP Tokenomija

JUP Prognoza cijena

JUP Povijest

Vodič za kupnju JUP

Konverter JUP u fiducijarnu valutu

JUP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jupiter Logotip

Jupiter Cijena(JUP)

1 JUP u USD cijena uživo:

$0.468
$0.468$0.468
-2.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jupiter (JUP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:09 (UTC+8)

Jupiter (JUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4659
$ 0.4659$ 0.4659
24-satna najniža cijena
$ 0.5037
$ 0.5037$ 0.5037
24-satna najviša cijena

$ 0.4659
$ 0.4659$ 0.4659

$ 0.5037
$ 0.5037$ 0.5037

$ 2.0433053112987576
$ 2.0433053112987576$ 2.0433053112987576

$ 0.3063747642827529
$ 0.3063747642827529$ 0.3063747642827529

-1.58%

-2.92%

+2.65%

+2.65%

Jupiter (JUP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.468. Tijekom protekla 24 sata, JUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4659 i najviše cijene $ 0.5037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUP je $ 2.0433053112987576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3063747642827529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUP se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i +2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jupiter (JUP)

No.59

$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 3.28B
$ 3.28B$ 3.28B

3.11B
3.11B 3.11B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,999,203,051.356126
6,999,203,051.356126 6,999,203,051.356126

44.45%

0.04%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jupiter je $ 1.46B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.54M. Količina u optjecaju JUP je 3.11B, s ukupnom količinom od 6999203051.356126. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.28B.

Jupiter (JUP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Jupiter za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.014077-2.92%
30 dana$ +0.0304+6.94%
60 dana$ +0.0073+1.58%
90 dana$ -0.0701-13.03%
Jupiter promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JUP od $ -0.014077 (-2.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Jupiter 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0304 (+6.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Jupiter 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JUP od $ +0.0073 (+1.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Jupiter 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0701 (-13.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Jupiter (JUP)?

Pogledajte Jupiter stranicu Povijest cijena sada.

Što je Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Jupiter ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JUP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Jupiter na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Jupiter učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Jupiter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jupiter (JUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jupiter (JUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jupiter.

Provjerite Jupiter predviđanje cijene sada!

Jupiter (JUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jupiter (JUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Jupiter (JUP)

Tražiš kako kupiti Jupiter? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Jupiter na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JUP u lokalnim valutama

1 Jupiter(JUP) u VND
12,315.42
1 Jupiter(JUP) u AUD
A$0.71136
1 Jupiter(JUP) u GBP
0.34164
1 Jupiter(JUP) u EUR
0.3978
1 Jupiter(JUP) u USD
$0.468
1 Jupiter(JUP) u MYR
RM1.97496
1 Jupiter(JUP) u TRY
19.24416
1 Jupiter(JUP) u JPY
¥68.796
1 Jupiter(JUP) u ARS
ARS$644.62788
1 Jupiter(JUP) u RUB
37.70676
1 Jupiter(JUP) u INR
41.184
1 Jupiter(JUP) u IDR
Rp7,672.12992
1 Jupiter(JUP) u KRW
651.807
1 Jupiter(JUP) u PHP
26.73216
1 Jupiter(JUP) u EGP
￡E.22.70736
1 Jupiter(JUP) u BRL
R$2.54124
1 Jupiter(JUP) u CAD
C$0.64116
1 Jupiter(JUP) u BDT
56.87604
1 Jupiter(JUP) u NGN
715.5954
1 Jupiter(JUP) u COP
$1,879.51608
1 Jupiter(JUP) u ZAR
R.8.2368
1 Jupiter(JUP) u UAH
19.36116
1 Jupiter(JUP) u VES
Bs68.328
1 Jupiter(JUP) u CLP
$453.96
1 Jupiter(JUP) u PKR
Rs132.61248
1 Jupiter(JUP) u KZT
251.88228
1 Jupiter(JUP) u THB
฿15.1164
1 Jupiter(JUP) u TWD
NT$14.33016
1 Jupiter(JUP) u AED
د.إ1.71756
1 Jupiter(JUP) u CHF
Fr0.3744
1 Jupiter(JUP) u HKD
HK$3.64572
1 Jupiter(JUP) u AMD
֏178.89768
1 Jupiter(JUP) u MAD
.د.م4.20264
1 Jupiter(JUP) u MXN
$8.71884
1 Jupiter(JUP) u SAR
ريال1.755
1 Jupiter(JUP) u PLN
1.70352
1 Jupiter(JUP) u RON
лв2.02644
1 Jupiter(JUP) u SEK
kr4.39452
1 Jupiter(JUP) u BGN
лв0.78156
1 Jupiter(JUP) u HUF
Ft157.94532
1 Jupiter(JUP) u CZK
9.7578
1 Jupiter(JUP) u KWD
د.ك0.14274
1 Jupiter(JUP) u ILS
1.5678
1 Jupiter(JUP) u AOA
Kz426.61476
1 Jupiter(JUP) u BHD
.د.ب0.175968
1 Jupiter(JUP) u BMD
$0.468
1 Jupiter(JUP) u DKK
kr2.98116
1 Jupiter(JUP) u HNL
L12.24288
1 Jupiter(JUP) u MUR
21.4344
1 Jupiter(JUP) u NAD
$8.21808
1 Jupiter(JUP) u NOK
kr4.68
1 Jupiter(JUP) u NZD
$0.79092
1 Jupiter(JUP) u PAB
B/.0.468
1 Jupiter(JUP) u PGK
K1.97964
1 Jupiter(JUP) u QAR
ر.ق1.70352
1 Jupiter(JUP) u RSD
дин.46.83744

Jupiter Resurs

Za dublje razumijevanje Jupiter, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Jupiter web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jupiter

Koliko Jupiter (JUP) vrijedi danas?
Cijena JUP uživo u USD je 0.468 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUP u USD?
Trenutačna cijena JUP u USD je $ 0.468. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jupiter?
Tržišna kapitalizacija za JUP je $ 1.46B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUP?
Količina u optjecaju za JUP je 3.11B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUP?
JUP je postigao ATH cijenu od 2.0433053112987576 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUP?
JUP je vidio ATL cijenu od 0.3063747642827529 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUP?
24-satni obujam trgovanja za JUP je $ 1.54M USD.
Hoće li JUP još narasti ove godine?
JUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:09 (UTC+8)

Jupiter (JUP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

JUP u USD kalkulator

Iznos

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.468 USD

Trgujte JUP

JUPUSDT
$0.468
$0.468$0.468
-2.96%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine