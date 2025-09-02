Više o JTO

JTO Informacije o cijeni

JTO Službena web stranica

JTO Tokenomija

JTO Prognoza cijena

JTO Povijest

Vodič za kupnju JTO

Konverter JTO u fiducijarnu valutu

JTO Spot trgovanje

JTO USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JITO Logotip

JITO Cijena(JTO)

1 JTO u USD cijena uživo:

$1.813
$1.813$1.813
-1.89%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena JITO (JTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:53:46 (UTC+8)

JITO (JTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
24-satna najniža cijena
$ 1.923
$ 1.923$ 1.923
24-satna najviša cijena

$ 1.804
$ 1.804$ 1.804

$ 1.923
$ 1.923$ 1.923

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018$ 0.5362303075154018

-0.88%

-1.89%

+4.43%

+4.43%

JITO (JTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.812. Tijekom protekla 24 sata, JTOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.804 i najviše cijene $ 1.923, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JTO je $ 5.608309380488856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5362303075154018.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JTO se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -1.89% u posljednjih 24 sata i +4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JITO (JTO)

No.103

$ 673.98M
$ 673.98M$ 673.98M

$ 357.57K
$ 357.57K$ 357.57K

$ 1.81B
$ 1.81B$ 1.81B

371.95M
371.95M 371.95M

999,999,673.0841056
999,999,673.0841056 999,999,673.0841056

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija JITO je $ 673.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 357.57K. Količina u optjecaju JTO je 371.95M, s ukupnom količinom od 999999673.0841056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81B.

JITO (JTO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena JITO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03493-1.89%
30 dana$ +0.171+10.42%
60 dana$ -0.31-14.61%
90 dana$ -0.007-0.39%
JITO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JTO od $ -0.03493 (-1.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

JITO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.171 (+10.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

JITO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JTO od $ -0.31 (-14.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

JITO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007 (-0.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena JITO (JTO)?

Pogledajte JITO stranicu Povijest cijena sada.

Što je JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje JITO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o JITO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje JITO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

JITO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JITO (JTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JITO (JTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JITO.

Provjerite JITO predviđanje cijene sada!

JITO (JTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JITO (JTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti JITO (JTO)

Tražiš kako kupiti JITO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti JITO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JTO u lokalnim valutama

1 JITO(JTO) u VND
47,682.78
1 JITO(JTO) u AUD
A$2.75424
1 JITO(JTO) u GBP
1.32276
1 JITO(JTO) u EUR
1.5402
1 JITO(JTO) u USD
$1.812
1 JITO(JTO) u MYR
RM7.64664
1 JITO(JTO) u TRY
74.50944
1 JITO(JTO) u JPY
¥266.364
1 JITO(JTO) u ARS
ARS$2,495.86692
1 JITO(JTO) u RUB
145.99284
1 JITO(JTO) u INR
159.456
1 JITO(JTO) u IDR
Rp29,704.91328
1 JITO(JTO) u KRW
2,523.663
1 JITO(JTO) u PHP
103.50144
1 JITO(JTO) u EGP
￡E.87.91824
1 JITO(JTO) u BRL
R$9.83916
1 JITO(JTO) u CAD
C$2.48244
1 JITO(JTO) u BDT
220.21236
1 JITO(JTO) u NGN
2,770.6386
1 JITO(JTO) u COP
$7,277.10072
1 JITO(JTO) u ZAR
R.31.8912
1 JITO(JTO) u UAH
74.96244
1 JITO(JTO) u VES
Bs264.552
1 JITO(JTO) u CLP
$1,757.64
1 JITO(JTO) u PKR
Rs513.44832
1 JITO(JTO) u KZT
975.23652
1 JITO(JTO) u THB
฿58.5276
1 JITO(JTO) u TWD
NT$55.48344
1 JITO(JTO) u AED
د.إ6.65004
1 JITO(JTO) u CHF
Fr1.4496
1 JITO(JTO) u HKD
HK$14.11548
1 JITO(JTO) u AMD
֏692.65512
1 JITO(JTO) u MAD
.د.م16.27176
1 JITO(JTO) u MXN
$33.75756
1 JITO(JTO) u SAR
ريال6.795
1 JITO(JTO) u PLN
6.59568
1 JITO(JTO) u RON
лв7.84596
1 JITO(JTO) u SEK
kr17.01468
1 JITO(JTO) u BGN
лв3.02604
1 JITO(JTO) u HUF
Ft611.53188
1 JITO(JTO) u CZK
37.7802
1 JITO(JTO) u KWD
د.ك0.55266
1 JITO(JTO) u ILS
6.0702
1 JITO(JTO) u AOA
Kz1,651.76484
1 JITO(JTO) u BHD
.د.ب0.681312
1 JITO(JTO) u BMD
$1.812
1 JITO(JTO) u DKK
kr11.54244
1 JITO(JTO) u HNL
L47.40192
1 JITO(JTO) u MUR
82.9896
1 JITO(JTO) u NAD
$31.81872
1 JITO(JTO) u NOK
kr18.12
1 JITO(JTO) u NZD
$3.06228
1 JITO(JTO) u PAB
B/.1.812
1 JITO(JTO) u PGK
K7.66476
1 JITO(JTO) u QAR
ر.ق6.59568
1 JITO(JTO) u RSD
дин.181.34496

JITO Resurs

Za dublje razumijevanje JITO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena JITO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JITO

Koliko JITO (JTO) vrijedi danas?
Cijena JTO uživo u USD je 1.812 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JTO u USD?
Trenutačna cijena JTO u USD je $ 1.812. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JITO?
Tržišna kapitalizacija za JTO je $ 673.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JTO?
Količina u optjecaju za JTO je 371.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JTO?
JTO je postigao ATH cijenu od 5.608309380488856 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JTO?
JTO je vidio ATL cijenu od 0.5362303075154018 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JTO?
24-satni obujam trgovanja za JTO je $ 357.57K USD.
Hoće li JTO još narasti ove godine?
JTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:53:46 (UTC+8)

JITO (JTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

JTO u USD kalkulator

Iznos

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 1.812 USD

Trgujte JTO

JTOUSDT
$1.813
$1.813$1.813
-2.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine