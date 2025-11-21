IXFI (IXFI) Tokenomika

IXFI (IXFI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u IXFI (IXFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:59:32 (UTC+8)
USD

IXFI (IXFI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IXFI (IXFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 25.75M
$ 25.75M$ 25.75M
Povijesni maksimum:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515

IXFI (IXFI) Informacije

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

Službena web stranica:
https://www.ixfi.com/
Bijela knjiga:
https://www.ixfi.com/go/whitepaper/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xeb32e776b75707487d044c5b75462a11f72b905c

IXFI (IXFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike IXFI (IXFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj IXFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja IXFI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku IXFI tokena, istražite IXFI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

