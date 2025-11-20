IXFI Cijena danas

Trenutačna cijena IXFI (IXFI) danas je $ 0.00511, s promjenom od 7.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IXFI u USD je $ 0.00511 po IXFI.

IXFI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- IXFI. Tijekom posljednja 24 sata, IXFI trgovao je između $ 0.00509 (niska) i $ 0.0069 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, IXFI se kretao -3.04% u posljednjem satu i -28.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 82.44K.

Informacije o tržištu IXFI (IXFI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 82.44K$ 82.44K $ 82.44K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.55M$ 25.55M $ 25.55M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija IXFI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.44K. Količina u optjecaju IXFI je --, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.55M.