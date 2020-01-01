Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ithaca Protocol (ITHACA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Informacije Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Službena web stranica: https://www.ithacaprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Kupi ITHACA odmah!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ithaca Protocol (ITHACA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 510.87K $ 510.87K $ 510.87K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Povijesni maksimum: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Povijesni minimum: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Trenutna cijena: $ 0.006403 $ 0.006403 $ 0.006403 Saznajte više o cijeni Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ithaca Protocol (ITHACA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ITHACA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ITHACA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ITHACA tokena, istražite ITHACA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ITHACA Jeste li zainteresirani za dodavanje Ithaca Protocol (ITHACA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ITHACA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ITHACA na MEXC-u odmah!

Ithaca Protocol (ITHACA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ITHACA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ITHACA povijest cijena odmah!

ITHACA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ITHACA? Naša ITHACA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ITHACA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!