Ithaca Protocol (ITHACA) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.006947
24-satna najniža cijena
$ 0.007688
24-satna najviša cijena
$ 0.006947
$ 0.007688
$ 0.18434736365349902
$ 0.004934531351990261
+0.86%
-3.54%
-14.36%
Ithaca Protocol (ITHACA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007011. Tijekom protekla 24 sata, ITHACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006947 i najviše cijene $ 0.007688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITHACA je $ 0.18434736365349902, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004934531351990261.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITHACA se promijenio za +0.86% u posljednjih sat vremena, -3.54% u posljednjih 24 sata i -14.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ithaca Protocol (ITHACA)
No.2332
$ 559.38K
$ 106.02K
$ 7.01M
79.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.97%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ithaca Protocol je $ 559.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.02K. Količina u optjecaju ITHACA je 79.79M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01M.
Ithaca Protocol (ITHACA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ithaca Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00025752
-3.54%
30 dana
$ -0.000752
-9.69%
60 dana
$ +0.001491
+27.01%
90 dana
$ -0.007979
-53.23%
Ithaca Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ITHACA od $ -0.00025752 (-3.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ithaca Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000752 (-9.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ithaca Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ITHACA od $ +0.001491 (+27.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ithaca Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007979 (-53.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ithaca Protocol (ITHACA)?
Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.
Ithaca Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ithaca Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ITHACA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ithaca Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ithaca Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ithaca Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ithaca Protocol (ITHACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ithaca Protocol (ITHACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ithaca Protocol.
Razumijevanje tokenomike Ithaca Protocol (ITHACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ITHACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ithaca Protocol (ITHACA)
Tražiš kako kupiti Ithaca Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ithaca Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.