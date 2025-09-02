Više o ITHACA

Ithaca Protocol Logotip

Ithaca Protocol Cijena(ITHACA)

1 ITHACA u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Ithaca Protocol (ITHACA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:00:34 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.86%

-3.54%

-14.36%

-14.36%

Ithaca Protocol (ITHACA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007011. Tijekom protekla 24 sata, ITHACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006947 i najviše cijene $ 0.007688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITHACA je $ 0.18434736365349902, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004934531351990261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITHACA se promijenio za +0.86% u posljednjih sat vremena, -3.54% u posljednjih 24 sata i -14.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ithaca Protocol (ITHACA)

No.2332

7.97%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ithaca Protocol je $ 559.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.02K. Količina u optjecaju ITHACA je 79.79M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01M.

Ithaca Protocol (ITHACA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ithaca Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00025752-3.54%
30 dana$ -0.000752-9.69%
60 dana$ +0.001491+27.01%
90 dana$ -0.007979-53.23%
Ithaca Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ITHACA od $ -0.00025752 (-3.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ithaca Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000752 (-9.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ithaca Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ITHACA od $ +0.001491 (+27.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ithaca Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007979 (-53.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ithaca Protocol (ITHACA)?

Pogledajte Ithaca Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ithaca Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ITHACA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ithaca Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ithaca Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ithaca Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ithaca Protocol (ITHACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ithaca Protocol (ITHACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ithaca Protocol.

Provjerite Ithaca Protocol predviđanje cijene sada!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ithaca Protocol (ITHACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ITHACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ithaca Protocol (ITHACA)

Tražiš kako kupiti Ithaca Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ithaca Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ithaca Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Ithaca Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ithaca Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ithaca Protocol

Koliko Ithaca Protocol (ITHACA) vrijedi danas?
Cijena ITHACA uživo u USD je 0.007011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ITHACA u USD?
Trenutačna cijena ITHACA u USD je $ 0.007011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ithaca Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ITHACA je $ 559.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ITHACA?
Količina u optjecaju za ITHACA je 79.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ITHACA?
ITHACA je postigao ATH cijenu od 0.18434736365349902 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ITHACA?
ITHACA je vidio ATL cijenu od 0.004934531351990261 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ITHACA?
24-satni obujam trgovanja za ITHACA je $ 106.02K USD.
Hoće li ITHACA još narasti ove godine?
ITHACA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ITHACA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ithaca Protocol (ITHACA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

