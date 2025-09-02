Više o ISP

ISP Informacije o cijeni

ISP Bijela knjiga

ISP Službena web stranica

ISP Tokenomija

ISP Prognoza cijena

ISP Povijest

Vodič za kupnju ISP

Konverter ISP u fiducijarnu valutu

ISP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ispolink Token Logotip

Ispolink Token Cijena(ISP)

1 ISP u USD cijena uživo:

$0.0003032
$0.0003032$0.0003032
-1.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ispolink Token (ISP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:52:05 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002998
$ 0.0002998$ 0.0002998
24-satna najniža cijena
$ 0.000315
$ 0.000315$ 0.000315
24-satna najviša cijena

$ 0.0002998
$ 0.0002998$ 0.0002998

$ 0.000315
$ 0.000315$ 0.000315

$ 0.018843901638805196
$ 0.018843901638805196$ 0.018843901638805196

$ 0.000272950122589025
$ 0.000272950122589025$ 0.000272950122589025

-0.37%

-1.97%

-9.72%

-9.72%

Ispolink Token (ISP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003031. Tijekom protekla 24 sata, ISPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002998 i najviše cijene $ 0.000315, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISP je $ 0.018843901638805196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000272950122589025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISP se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.97% u posljednjih 24 sata i -9.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ispolink Token (ISP)

No.1753

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 76.96K
$ 76.96K$ 76.96K

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

7.82B
7.82B 7.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ispolink Token je $ 2.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.96K. Količina u optjecaju ISP je 7.82B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.

Ispolink Token (ISP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ispolink Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000006093-1.97%
30 dana$ -0.0000484-13.77%
60 dana$ -0.0000227-6.97%
90 dana$ -0.0000717-19.14%
Ispolink Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ISP od $ -0.000006093 (-1.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ispolink Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000484 (-13.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ispolink Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ISP od $ -0.0000227 (-6.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ispolink Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000717 (-19.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ispolink Token (ISP)?

Pogledajte Ispolink Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ispolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Ispolink Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ispolink Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ISP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ispolink Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ispolink Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ispolink Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ispolink Token (ISP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ispolink Token (ISP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ispolink Token.

Provjerite Ispolink Token predviđanje cijene sada!

Ispolink Token (ISP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ispolink Token (ISP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ispolink Token (ISP)

Tražiš kako kupiti Ispolink Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ispolink Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ISP u lokalnim valutama

1 Ispolink Token(ISP) u VND
7.9760765
1 Ispolink Token(ISP) u AUD
A$0.000460712
1 Ispolink Token(ISP) u GBP
0.000221263
1 Ispolink Token(ISP) u EUR
0.000257635
1 Ispolink Token(ISP) u USD
$0.0003031
1 Ispolink Token(ISP) u MYR
RM0.001279082
1 Ispolink Token(ISP) u TRY
0.012463472
1 Ispolink Token(ISP) u JPY
¥0.0445557
1 Ispolink Token(ISP) u ARS
ARS$0.417492971
1 Ispolink Token(ISP) u RUB
0.024420767
1 Ispolink Token(ISP) u INR
0.0266728
1 Ispolink Token(ISP) u IDR
Rp4.968851664
1 Ispolink Token(ISP) u KRW
0.422142525
1 Ispolink Token(ISP) u PHP
0.017313072
1 Ispolink Token(ISP) u EGP
￡E.0.014706412
1 Ispolink Token(ISP) u BRL
R$0.001645833
1 Ispolink Token(ISP) u CAD
C$0.000415247
1 Ispolink Token(ISP) u BDT
0.036835743
1 Ispolink Token(ISP) u NGN
0.463455055
1 Ispolink Token(ISP) u COP
$1.217267786
1 Ispolink Token(ISP) u ZAR
R.0.00533456
1 Ispolink Token(ISP) u UAH
0.012539247
1 Ispolink Token(ISP) u VES
Bs0.0442526
1 Ispolink Token(ISP) u CLP
$0.294007
1 Ispolink Token(ISP) u PKR
Rs0.085886416
1 Ispolink Token(ISP) u KZT
0.163131451
1 Ispolink Token(ISP) u THB
฿0.00979013
1 Ispolink Token(ISP) u TWD
NT$0.009280922
1 Ispolink Token(ISP) u AED
د.إ0.001112377
1 Ispolink Token(ISP) u CHF
Fr0.00024248
1 Ispolink Token(ISP) u HKD
HK$0.002361149
1 Ispolink Token(ISP) u AMD
֏0.115863006
1 Ispolink Token(ISP) u MAD
.د.م0.002721838
1 Ispolink Token(ISP) u MXN
$0.005646753
1 Ispolink Token(ISP) u SAR
ريال0.001136625
1 Ispolink Token(ISP) u PLN
0.001103284
1 Ispolink Token(ISP) u RON
лв0.001312423
1 Ispolink Token(ISP) u SEK
kr0.002846109
1 Ispolink Token(ISP) u BGN
лв0.000506177
1 Ispolink Token(ISP) u HUF
Ft0.102293219
1 Ispolink Token(ISP) u CZK
0.006319635
1 Ispolink Token(ISP) u KWD
د.ك0.0000924455
1 Ispolink Token(ISP) u ILS
0.001015385
1 Ispolink Token(ISP) u AOA
Kz0.276296867
1 Ispolink Token(ISP) u BHD
.د.ب0.0001139656
1 Ispolink Token(ISP) u BMD
$0.0003031
1 Ispolink Token(ISP) u DKK
kr0.001930747
1 Ispolink Token(ISP) u HNL
L0.007929096
1 Ispolink Token(ISP) u MUR
0.01388198
1 Ispolink Token(ISP) u NAD
$0.005322436
1 Ispolink Token(ISP) u NOK
kr0.003031
1 Ispolink Token(ISP) u NZD
$0.000512239
1 Ispolink Token(ISP) u PAB
B/.0.0003031
1 Ispolink Token(ISP) u PGK
K0.001282113
1 Ispolink Token(ISP) u QAR
ر.ق0.001103284
1 Ispolink Token(ISP) u RSD
дин.0.030334248

Ispolink Token Resurs

Za dublje razumijevanje Ispolink Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ispolink Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ispolink Token

Koliko Ispolink Token (ISP) vrijedi danas?
Cijena ISP uživo u USD je 0.0003031 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISP u USD?
Trenutačna cijena ISP u USD je $ 0.0003031. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ispolink Token?
Tržišna kapitalizacija za ISP je $ 2.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISP?
Količina u optjecaju za ISP je 7.82B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISP?
ISP je postigao ATH cijenu od 0.018843901638805196 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISP?
ISP je vidio ATL cijenu od 0.000272950122589025 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISP?
24-satni obujam trgovanja za ISP je $ 76.96K USD.
Hoće li ISP još narasti ove godine?
ISP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:52:05 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ISP u USD kalkulator

Iznos

ISP
ISP
USD
USD

1 ISP = 0.0003031 USD

Trgujte ISP

ISPUSDT
$0.0003032
$0.0003032$0.0003032
-1.87%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine