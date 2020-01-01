Ispolink Token (ISP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ispolink Token (ISP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ispolink Token (ISP) Informacije Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Službena web stranica: https://ispolink.com/ Bijela knjiga: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Kupi ISP odmah!

Ispolink Token (ISP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ispolink Token (ISP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Povijesni maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Povijesni minimum: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Trenutna cijena: $ 0.0003015 $ 0.0003015 $ 0.0003015 Saznajte više o cijeni Ispolink Token (ISP)

Ispolink Token (ISP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ispolink Token (ISP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISP tokena, istražite ISP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ISP Jeste li zainteresirani za dodavanje Ispolink Token (ISP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ISP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ISP na MEXC-u odmah!

Ispolink Token (ISP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ISP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ISP povijest cijena odmah!

ISP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ISP? Naša ISP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ISP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!