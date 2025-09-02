Story (IP) cijena u stvarnom vremenu je $ 7.595. Tijekom protekla 24 sata, IPtrgovalo je između najniže cijene $ 7.504 i najviše cijene $ 8.054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IP je $ 8.653496487303228, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IP se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +37.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Story (IP)
No.44
$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B
$ 13.38M
$ 13.38M$ 13.38M
$ 7.69B
$ 7.69B$ 7.69B
304.29M
304.29M 304.29M
--
----
1,012,581,455
1,012,581,455 1,012,581,455
0.06%
STORY
Trenutačna tržišna kapitalizacija Story je $ 2.31B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.38M. Količina u optjecaju IP je 304.29M, s ukupnom količinom od 1012581455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.69B.
Story (IP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Story za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0535
-0.70%
30 dana
$ +1.731
+29.51%
60 dana
$ +4.684
+160.90%
90 dana
$ +3.402
+81.13%
Story promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IP od $ -0.0535 (-0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Story 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.731 (+29.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Story 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IP od $ +4.684 (+160.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Story 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.402 (+81.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Story (IP)?
Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.
Story Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Story (IP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Story (IP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Story.
Razumijevanje tokenomike Story (IP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
