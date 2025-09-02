Više o IP

Story Logotip

Story Cijena(IP)

1 IP u USD cijena uživo:

-0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Story (IP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:39:49 (UTC+8)

Story (IP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.68%

-0.70%

+37.31%

+37.31%

Story (IP) cijena u stvarnom vremenu je $ 7.595. Tijekom protekla 24 sata, IPtrgovalo je između najniže cijene $ 7.504 i najviše cijene $ 8.054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IP je $ 8.653496487303228, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IP se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +37.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Story (IP)

No.44

0.06%

STORY

Trenutačna tržišna kapitalizacija Story je $ 2.31B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.38M. Količina u optjecaju IP je 304.29M, s ukupnom količinom od 1012581455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.69B.

Story (IP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Story za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0535-0.70%
30 dana$ +1.731+29.51%
60 dana$ +4.684+160.90%
90 dana$ +3.402+81.13%
Story promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IP od $ -0.0535 (-0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Story 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.731 (+29.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Story 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IP od $ +4.684 (+160.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Story 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.402 (+81.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Story (IP)?

Pogledajte Story stranicu Povijest cijena sada.

Što je Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Story ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Story na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Story učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Story Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Story (IP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Story (IP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Story.

Provjerite Story predviđanje cijene sada!

Story (IP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Story (IP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Story (IP)

Tražiš kako kupiti Story? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Story na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IP u lokalnim valutama

1 Story(IP) u VND
199,862.425
1 Story(IP) u AUD
A$11.5444
1 Story(IP) u GBP
5.54435
1 Story(IP) u EUR
6.45575
1 Story(IP) u USD
$7.595
1 Story(IP) u MYR
RM32.0509
1 Story(IP) u TRY
312.4583
1 Story(IP) u JPY
¥1,116.465
1 Story(IP) u ARS
ARS$10,461.42895
1 Story(IP) u RUB
611.92915
1 Story(IP) u INR
668.36
1 Story(IP) u IDR
Rp124,508.1768
1 Story(IP) u KRW
10,592.7465
1 Story(IP) u PHP
433.8264
1 Story(IP) u EGP
￡E.368.5094
1 Story(IP) u BRL
R$41.24085
1 Story(IP) u CAD
C$10.40515
1 Story(IP) u BDT
923.02035
1 Story(IP) u NGN
11,630.90705
1 Story(IP) u COP
$30,501.9757
1 Story(IP) u ZAR
R.133.8239
1 Story(IP) u UAH
314.20515
1 Story(IP) u VES
Bs1,108.87
1 Story(IP) u CLP
$7,367.15
1 Story(IP) u PKR
Rs2,152.1192
1 Story(IP) u KZT
4,087.70495
1 Story(IP) u THB
฿245.39445
1 Story(IP) u TWD
NT$232.63485
1 Story(IP) u AED
د.إ27.87365
1 Story(IP) u CHF
Fr6.076
1 Story(IP) u HKD
HK$59.16505
1 Story(IP) u AMD
֏2,903.2647
1 Story(IP) u MAD
.د.م68.2031
1 Story(IP) u MXN
$141.64675
1 Story(IP) u SAR
ريال28.48125
1 Story(IP) u PLN
27.56985
1 Story(IP) u RON
лв32.88635
1 Story(IP) u SEK
kr71.31705
1 Story(IP) u BGN
лв12.68365
1 Story(IP) u HUF
Ft2,561.4897
1 Story(IP) u CZK
158.2798
1 Story(IP) u KWD
د.ك2.316475
1 Story(IP) u ILS
25.44325
1 Story(IP) u AOA
Kz6,923.37415
1 Story(IP) u BHD
.د.ب2.863315
1 Story(IP) u BMD
$7.595
1 Story(IP) u DKK
kr48.38015
1 Story(IP) u HNL
L198.6852
1 Story(IP) u MUR
347.851
1 Story(IP) u NAD
$133.3682
1 Story(IP) u NOK
kr75.87405
1 Story(IP) u NZD
$12.83555
1 Story(IP) u PAB
B/.7.595
1 Story(IP) u PGK
K32.12685
1 Story(IP) u QAR
ر.ق27.6458
1 Story(IP) u RSD
дин.759.6519

Story Resurs

Za dublje razumijevanje Story, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Story web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Story

Koliko Story (IP) vrijedi danas?
Cijena IP uživo u USD je 7.595 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IP u USD?
Trenutačna cijena IP u USD je $ 7.595. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Story?
Tržišna kapitalizacija za IP je $ 2.31B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IP?
Količina u optjecaju za IP je 304.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IP?
IP je postigao ATH cijenu od 8.653496487303228 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IP?
IP je vidio ATL cijenu od 1 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IP?
24-satni obujam trgovanja za IP je $ 13.38M USD.
Hoće li IP još narasti ove godine?
IP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:39:49 (UTC+8)

Story (IP) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

