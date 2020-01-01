Immutable X (IMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Immutable X (IMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Immutable X (IMX) Informacije Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare's powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Službena web stranica: https://www.immutable.com/ Bijela knjiga: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff

Immutable X (IMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Immutable X (IMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 969.01M $ 969.01M $ 969.01M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Povijesni maksimum: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.5059 $ 0.5059 $ 0.5059 Saznajte više o cijeni Immutable X (IMX)

Immutable X (IMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Immutable X (IMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMX tokena, istražite IMX cijenu tokena uživo!

