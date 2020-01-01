Immutable X (IMX) Tokenomika

Immutable X (IMX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Immutable X (IMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Immutable X (IMX) Informacije

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Službena web stranica:
https://www.immutable.com/
Bijela knjiga:
https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff

Immutable X (IMX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Immutable X (IMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 969.01M
Ukupna količina:
$ 2.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.92B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.01B
Povijesni maksimum:
$ 9.4987
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.5059
Immutable X (IMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Immutable X (IMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj IMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja IMX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku IMX tokena, istražite IMX cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.