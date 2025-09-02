Što je Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Immutable X dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Immutable X ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti IMX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Immutable X na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Immutable X učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Immutable X Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Immutable X (IMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Immutable X (IMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Immutable X.

Provjerite Immutable X predviđanje cijene sada!

Immutable X (IMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Immutable X (IMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Immutable X (IMX)

Tražiš kako kupiti Immutable X? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Immutable X na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Immutable X Resurs

Za dublje razumijevanje Immutable X, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Immutable X Koliko Immutable X (IMX) vrijedi danas? Cijena IMX uživo u USD je 0.502 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IMX u USD? $ 0.502 . Provjerite Trenutačna cijena IMX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Immutable X? Tržišna kapitalizacija za IMX je $ 961.54M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IMX? Količina u optjecaju za IMX je 1.92B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMX? IMX je postigao ATH cijenu od 9.49739338704633 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMX? IMX je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za IMX? 24-satni obujam trgovanja za IMX je $ 1.84M USD . Hoće li IMX još narasti ove godine? IMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Immutable X (IMX) Važna ažuriranja industrije

