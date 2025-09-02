ICT (ICT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04964. Tijekom protekla 24 sata, ICTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.044 i najviše cijene $ 0.05219, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICT je $ 0.6200117873240762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019190999425412084.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICT se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ICT (ICT)
No.7926
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 20.71K
$ 20.71K$ 20.71K
$ 34.75M
$ 34.75M$ 34.75M
0.00
0.00 0.00
700,000,000
700,000,000 700,000,000
69,799,935
69,799,935 69,799,935
0.00%
ICT
Trenutačna tržišna kapitalizacija ICT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.71K. Količina u optjecaju ICT je 0.00, s ukupnom količinom od 69799935. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.75M.
ICT (ICT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ICT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002666
+0.54%
30 dana
$ -0.0003
-0.61%
60 dana
$ +0.00245
+5.19%
90 dana
$ +0.00013
+0.26%
ICT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ICT od $ +0.0002666 (+0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ICT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0003 (-0.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ICT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICT od $ +0.00245 (+5.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ICT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00013 (+0.26%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.
