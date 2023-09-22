ICT

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ImeICT

PoredakNo.7926

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina700,000,000

Ukupna količina69,799,935

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6200117873240762,2023-09-22

Najniža cijena0.019190999425412084,2025-04-19

Javni blockchainICT

UvodICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
ICT/USDT
ICT
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ICT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
ICT/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ICT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...