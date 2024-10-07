Sudeng (HIPPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sudeng (HIPPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sudeng (HIPPO) Informacije No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Službena web stranica: https://www.hippocto.meme/ Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG Kupi HIPPO odmah!

Sudeng (HIPPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sudeng (HIPPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Povijesni maksimum: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Povijesni minimum: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Trenutna cijena: $ 0.001642 $ 0.001642 $ 0.001642 Saznajte više o cijeni Sudeng (HIPPO)

Detaljna struktura tokena Sudeng(HIPPO) Detaljnije istražite kako se HIPPO tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones. 1. Issuance Mechanism Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.

Community-launched memecoin on Sui blockchain. Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).

The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs). Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects. 2. Allocation Mechanism While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices: Allocation Category Description Community/DEX Liquidity Majority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading. Philanthropy Fund A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Team/Development Not explicitly stated, but community-driven management is emphasized. Marketing/Community Community engagement and meme propagation are core to the token’s growth. 3. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins. Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.

Incentives: Community participation and meme culture propagation. Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives. No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.

4. Locking Mechanism Locking/Unlocking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng). As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified. The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.

5. Unlocking Time Unlocking Schedule: Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch. No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.

6. Summary Table Mechanism Details Issuance Community launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction Allocation Community/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied) Usage/Incentives Speculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth Locking No formal locking; tokens are liquid and tradable from launch Unlocking No vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch 7. Additional Context and Implications Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.

HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto. Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.

The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation. Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.

As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement. No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections. 8. References KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025

HTX Exchange: HIPPO Token Information

Kraken: sudeng (HIPPO) Price

Official HIPPO Website

SuiScan Explorer: sudeng Token 9. Conclusion sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.

Sudeng (HIPPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sudeng (HIPPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HIPPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HIPPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HIPPO tokena, istražite HIPPO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HIPPO Jeste li zainteresirani za dodavanje Sudeng (HIPPO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HIPPO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HIPPO na MEXC-u odmah!

Sudeng (HIPPO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HIPPO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HIPPO povijest cijena odmah!

HIPPO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HIPPO? Naša HIPPO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HIPPO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!