Hive Intelligence (HINT) Tokenomika

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hive Intelligence (HINT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Hive Intelligence (HINT) Informacije

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Službena web stranica:
http://hiveintelligence.xyz
Bijela knjiga:
http://docs.hiveintelligence.xyz
Istraživač blokova:
https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hive Intelligence (HINT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Ukupna količina:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 460.38M
$ 460.38M$ 460.38M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M
Povijesni maksimum:
$ 0.04414
$ 0.04414$ 0.04414
Povijesni minimum:
$ 0.00207862882740898
$ 0.00207862882740898$ 0.00207862882740898
Trenutna cijena:
$ 0.005648
$ 0.005648$ 0.005648

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hive Intelligence (HINT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HINT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HINT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HINT tokena, istražite HINT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HINT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Hive Intelligence (HINT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HINT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Hive Intelligence (HINT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena HINT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HINT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HINT? Naša HINT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.