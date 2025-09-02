Što je Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hive Intelligence (HINT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hive Intelligence (HINT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hive Intelligence.

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hive Intelligence (HINT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HINT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hive Intelligence (HINT)

HINT u lokalnim valutama

Hive Intelligence Resurs

Za dublje razumijevanje Hive Intelligence, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hive Intelligence Koliko Hive Intelligence (HINT) vrijedi danas? Cijena HINT uživo u USD je 0.00575 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HINT u USD? $ 0.00575 . Provjerite Trenutačna cijena HINT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Hive Intelligence? Tržišna kapitalizacija za HINT je $ 2.65M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HINT? Količina u optjecaju za HINT je 460.38M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HINT? HINT je postigao ATH cijenu od 0.0418835281570032 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HINT? HINT je vidio ATL cijenu od 0.00207862882740898 USD . Koliki je obujam trgovanja za HINT? 24-satni obujam trgovanja za HINT je $ 140.69K USD . Hoće li HINT još narasti ove godine? HINT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HINT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Hive Intelligence (HINT) Važna ažuriranja industrije

