Hive Intelligence Logotip

Hive Intelligence Cijena(HINT)

1 HINT u USD cijena uživo:

$0.005749
$0.005749$0.005749
-4.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hive Intelligence (HINT)
Hive Intelligence (HINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00575
$ 0.00575$ 0.00575
24-satna najniža cijena
$ 0.006178
$ 0.006178$ 0.006178
24-satna najviša cijena

$ 0.00575
$ 0.00575$ 0.00575

$ 0.006178
$ 0.006178$ 0.006178

$ 0.0418835281570032
$ 0.0418835281570032$ 0.0418835281570032

$ 0.00207862882740898
$ 0.00207862882740898$ 0.00207862882740898

-0.33%

-4.27%

+0.52%

+0.52%

Hive Intelligence (HINT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00575. Tijekom protekla 24 sata, HINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00575 i najviše cijene $ 0.006178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HINT je $ 0.0418835281570032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00207862882740898.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HINT se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -4.27% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hive Intelligence (HINT)

No.1685

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

$ 140.69K
$ 140.69K$ 140.69K

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

460.38M
460.38M 460.38M

999,999,996.6606125
999,999,996.6606125 999,999,996.6606125

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hive Intelligence je $ 2.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 140.69K. Količina u optjecaju HINT je 460.38M, s ukupnom količinom od 999999996.6606125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.75M.

Hive Intelligence (HINT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hive Intelligence za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00025643-4.27%
30 dana$ -0.000907-13.63%
60 dana$ -0.001498-20.67%
90 dana$ -0.001627-22.06%
Hive Intelligence promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HINT od $ -0.00025643 (-4.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hive Intelligence 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000907 (-13.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hive Intelligence 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HINT od $ -0.001498 (-20.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hive Intelligence 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001627 (-22.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hive Intelligence (HINT)?

Pogledajte Hive Intelligence stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hive Intelligence ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HINT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hive Intelligence na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hive Intelligence učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hive Intelligence Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hive Intelligence (HINT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hive Intelligence (HINT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hive Intelligence.

Provjerite Hive Intelligence predviđanje cijene sada!

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hive Intelligence (HINT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HINT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hive Intelligence (HINT)

Tražiš kako kupiti Hive Intelligence? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hive Intelligence na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HINT u lokalnim valutama

1 Hive Intelligence(HINT) u VND
151.31125
1 Hive Intelligence(HINT) u AUD
A$0.00874
1 Hive Intelligence(HINT) u GBP
0.0041975
1 Hive Intelligence(HINT) u EUR
0.0048875
1 Hive Intelligence(HINT) u USD
$0.00575
1 Hive Intelligence(HINT) u MYR
RM0.024265
1 Hive Intelligence(HINT) u TRY
0.2366125
1 Hive Intelligence(HINT) u JPY
¥0.84525
1 Hive Intelligence(HINT) u ARS
ARS$7.9201075
1 Hive Intelligence(HINT) u RUB
0.46322
1 Hive Intelligence(HINT) u INR
0.506115
1 Hive Intelligence(HINT) u IDR
Rp94.26228
1 Hive Intelligence(HINT) u KRW
8.019525
1 Hive Intelligence(HINT) u PHP
0.3284975
1 Hive Intelligence(HINT) u EGP
￡E.0.2790475
1 Hive Intelligence(HINT) u BRL
R$0.0312225
1 Hive Intelligence(HINT) u CAD
C$0.0078775
1 Hive Intelligence(HINT) u BDT
0.6987975
1 Hive Intelligence(HINT) u NGN
8.8054925
1 Hive Intelligence(HINT) u COP
$23.092345
1 Hive Intelligence(HINT) u ZAR
R.0.1012
1 Hive Intelligence(HINT) u UAH
0.2382225
1 Hive Intelligence(HINT) u VES
Bs0.8395
1 Hive Intelligence(HINT) u CLP
$5.566
1 Hive Intelligence(HINT) u PKR
Rs1.63162
1 Hive Intelligence(HINT) u KZT
3.09971
1 Hive Intelligence(HINT) u THB
฿0.1856675
1 Hive Intelligence(HINT) u TWD
NT$0.17618
1 Hive Intelligence(HINT) u AED
د.إ0.0211025
1 Hive Intelligence(HINT) u CHF
Fr0.0046
1 Hive Intelligence(HINT) u HKD
HK$0.0447925
1 Hive Intelligence(HINT) u AMD
֏2.197995
1 Hive Intelligence(HINT) u MAD
.د.م0.051635
1 Hive Intelligence(HINT) u MXN
$0.1072375
1 Hive Intelligence(HINT) u SAR
ريال0.0215625
1 Hive Intelligence(HINT) u PLN
0.02093
1 Hive Intelligence(HINT) u RON
лв0.0248975
1 Hive Intelligence(HINT) u SEK
kr0.0539925
1 Hive Intelligence(HINT) u BGN
лв0.0096025
1 Hive Intelligence(HINT) u HUF
Ft1.9412
1 Hive Intelligence(HINT) u CZK
0.119945
1 Hive Intelligence(HINT) u KWD
د.ك0.00175375
1 Hive Intelligence(HINT) u ILS
0.0192625
1 Hive Intelligence(HINT) u AOA
Kz5.2415275
1 Hive Intelligence(HINT) u BHD
.د.ب0.00216775
1 Hive Intelligence(HINT) u BMD
$0.00575
1 Hive Intelligence(HINT) u DKK
kr0.0366275
1 Hive Intelligence(HINT) u HNL
L0.15065
1 Hive Intelligence(HINT) u MUR
0.26335
1 Hive Intelligence(HINT) u NAD
$0.1011425
1 Hive Intelligence(HINT) u NOK
kr0.0574425
1 Hive Intelligence(HINT) u NZD
$0.0097175
1 Hive Intelligence(HINT) u PAB
B/.0.00575
1 Hive Intelligence(HINT) u PGK
K0.0243225
1 Hive Intelligence(HINT) u QAR
ر.ق0.02093
1 Hive Intelligence(HINT) u RSD
дин.0.57546

Hive Intelligence Resurs

Za dublje razumijevanje Hive Intelligence, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hive Intelligence web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hive Intelligence

Koliko Hive Intelligence (HINT) vrijedi danas?
Cijena HINT uživo u USD je 0.00575 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HINT u USD?
Trenutačna cijena HINT u USD je $ 0.00575. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hive Intelligence?
Tržišna kapitalizacija za HINT je $ 2.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HINT?
Količina u optjecaju za HINT je 460.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HINT?
HINT je postigao ATH cijenu od 0.0418835281570032 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HINT?
HINT je vidio ATL cijenu od 0.00207862882740898 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HINT?
24-satni obujam trgovanja za HINT je $ 140.69K USD.
Hoće li HINT još narasti ove godine?
HINT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HINT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

