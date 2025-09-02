Hive Intelligence (HINT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00575
24-satna najniža cijena
$ 0.006178
24-satna najviša cijena
$ 0.00575
$ 0.006178
$ 0.0418835281570032
$ 0.00207862882740898
-0.33%
-4.27%
+0.52%
+0.52%
Hive Intelligence (HINT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00575. Tijekom protekla 24 sata, HINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00575 i najviše cijene $ 0.006178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HINT je $ 0.0418835281570032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00207862882740898.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HINT se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -4.27% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hive Intelligence (HINT)
No.1685
$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M
$ 140.69K
$ 140.69K$ 140.69K
$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M
460.38M
460.38M 460.38M
999,999,996.6606125
999,999,996.6606125 999,999,996.6606125
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hive Intelligence je $ 2.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 140.69K. Količina u optjecaju HINT je 460.38M, s ukupnom količinom od 999999996.6606125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.75M.
Hive Intelligence (HINT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hive Intelligence za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00025643
-4.27%
30 dana
$ -0.000907
-13.63%
60 dana
$ -0.001498
-20.67%
90 dana
$ -0.001627
-22.06%
Hive Intelligence promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HINT od $ -0.00025643 (-4.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hive Intelligence 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000907 (-13.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hive Intelligence 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HINT od $ -0.001498 (-20.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hive Intelligence 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001627 (-22.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hive Intelligence (HINT)?
Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.
Hive Intelligence Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Hive Intelligence (HINT)
