Više o GODE

GODE Informacije o cijeni

GODE Službena web stranica

GODE Tokenomija

GODE Prognoza cijena

GODE Povijest

Vodič za kupnju GODE

Konverter GODE u fiducijarnu valutu

GODE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gode Chain Logotip

Gode Chain Cijena(GODE)

1 GODE u USD cijena uživo:

$0.0003702
$0.0003702$0.0003702
-29.96%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gode Chain (GODE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:25 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003702
$ 0.0003702$ 0.0003702
24-satna najniža cijena
$ 0.0006054
$ 0.0006054$ 0.0006054
24-satna najviša cijena

$ 0.0003702
$ 0.0003702$ 0.0003702

$ 0.0006054
$ 0.0006054$ 0.0006054

$ 0.6976398030440083
$ 0.6976398030440083$ 0.6976398030440083

$ 0.000153823138845251
$ 0.000153823138845251$ 0.000153823138845251

0.00%

-29.95%

+96.18%

+96.18%

Gode Chain (GODE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003702. Tijekom protekla 24 sata, GODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003702 i najviše cijene $ 0.0006054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GODE je $ 0.6976398030440083, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000153823138845251.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GODE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -29.95% u posljednjih 24 sata i +96.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gode Chain (GODE)

No.7023

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.22K
$ 3.22K$ 3.22K

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

GODE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gode Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.22K. Količina u optjecaju GODE je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.70M.

Gode Chain (GODE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gode Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000158355-29.95%
30 dana$ +0.0002586+231.72%
60 dana$ +0.0002731+281.25%
90 dana$ +0.0002697+268.35%
Gode Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GODE od $ -0.000158355 (-29.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gode Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002586 (+231.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gode Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GODE od $ +0.0002731 (+281.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gode Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0002697 (+268.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gode Chain (GODE)?

Pogledajte Gode Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gode Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GODE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gode Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gode Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gode Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gode Chain (GODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gode Chain (GODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gode Chain.

Provjerite Gode Chain predviđanje cijene sada!

Gode Chain (GODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gode Chain (GODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gode Chain (GODE)

Tražiš kako kupiti Gode Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gode Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GODE u lokalnim valutama

1 Gode Chain(GODE) u VND
9.741813
1 Gode Chain(GODE) u AUD
A$0.000562704
1 Gode Chain(GODE) u GBP
0.000270246
1 Gode Chain(GODE) u EUR
0.00031467
1 Gode Chain(GODE) u USD
$0.0003702
1 Gode Chain(GODE) u MYR
RM0.001562244
1 Gode Chain(GODE) u TRY
0.01523373
1 Gode Chain(GODE) u JPY
¥0.0544194
1 Gode Chain(GODE) u ARS
ARS$0.509917182
1 Gode Chain(GODE) u RUB
0.029827014
1 Gode Chain(GODE) u INR
0.03261462
1 Gode Chain(GODE) u IDR
Rp6.068851488
1 Gode Chain(GODE) u KRW
0.51559605
1 Gode Chain(GODE) u PHP
0.02119395
1 Gode Chain(GODE) u EGP
￡E.0.017969508
1 Gode Chain(GODE) u BRL
R$0.002013888
1 Gode Chain(GODE) u CAD
C$0.000507174
1 Gode Chain(GODE) u BDT
0.04507185
1 Gode Chain(GODE) u NGN
0.566920578
1 Gode Chain(GODE) u COP
$1.486745412
1 Gode Chain(GODE) u ZAR
R.0.006511818
1 Gode Chain(GODE) u UAH
0.01534479
1 Gode Chain(GODE) u VES
Bs0.0540492
1 Gode Chain(GODE) u CLP
$0.3583536
1 Gode Chain(GODE) u PKR
Rs0.105077568
1 Gode Chain(GODE) u KZT
0.199674774
1 Gode Chain(GODE) u THB
฿0.011953758
1 Gode Chain(GODE) u TWD
NT$0.011342928
1 Gode Chain(GODE) u AED
د.إ0.001358634
1 Gode Chain(GODE) u CHF
Fr0.00029616
1 Gode Chain(GODE) u HKD
HK$0.002883858
1 Gode Chain(GODE) u AMD
֏0.14162001
1 Gode Chain(GODE) u MAD
.د.م0.0033318
1 Gode Chain(GODE) u MXN
$0.00690423
1 Gode Chain(GODE) u SAR
ريال0.00138825
1 Gode Chain(GODE) u PLN
0.001347528
1 Gode Chain(GODE) u RON
лв0.001602966
1 Gode Chain(GODE) u SEK
kr0.00347988
1 Gode Chain(GODE) u BGN
лв0.000618234
1 Gode Chain(GODE) u HUF
Ft0.125064666
1 Gode Chain(GODE) u CZK
0.007726074
1 Gode Chain(GODE) u KWD
د.ك0.000112911
1 Gode Chain(GODE) u ILS
0.00124017
1 Gode Chain(GODE) u AOA
Kz0.337463214
1 Gode Chain(GODE) u BHD
.د.ب0.0001395654
1 Gode Chain(GODE) u BMD
$0.0003702
1 Gode Chain(GODE) u DKK
kr0.002358174
1 Gode Chain(GODE) u HNL
L0.009702942
1 Gode Chain(GODE) u MUR
0.01695516
1 Gode Chain(GODE) u NAD
$0.00651552
1 Gode Chain(GODE) u NOK
kr0.003698298
1 Gode Chain(GODE) u NZD
$0.000625638
1 Gode Chain(GODE) u PAB
B/.0.0003702
1 Gode Chain(GODE) u PGK
K0.001565946
1 Gode Chain(GODE) u QAR
ر.ق0.00135123
1 Gode Chain(GODE) u RSD
дин.0.037071828

Gode Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Gode Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Gode Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gode Chain

Koliko Gode Chain (GODE) vrijedi danas?
Cijena GODE uživo u USD je 0.0003702 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GODE u USD?
Trenutačna cijena GODE u USD je $ 0.0003702. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gode Chain?
Tržišna kapitalizacija za GODE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GODE?
Količina u optjecaju za GODE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GODE?
GODE je postigao ATH cijenu od 0.6976398030440083 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GODE?
GODE je vidio ATL cijenu od 0.000153823138845251 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GODE?
24-satni obujam trgovanja za GODE je $ 3.22K USD.
Hoće li GODE još narasti ove godine?
GODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:25 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GODE u USD kalkulator

Iznos

GODE
GODE
USD
USD

1 GODE = 0.0003702 USD

Trgujte GODE

GODEUSDT
$0.0003702
$0.0003702$0.0003702
-30.19%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine