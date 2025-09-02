Što je Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus (GOAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Goatseus Maximus (GOAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Goatseus Maximus Koliko Goatseus Maximus (GOAT) vrijedi danas? Cijena GOAT uživo u USD je 0.07435 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GOAT u USD? $ 0.07435 . Provjerite Trenutačna cijena GOAT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Goatseus Maximus? Tržišna kapitalizacija za GOAT je $ 74.35M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GOAT? Količina u optjecaju za GOAT je 999.99M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOAT? GOAT je postigao ATH cijenu od 1.3555157811784044 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOAT? GOAT je vidio ATL cijenu od 0.000019502896664627 USD . Koliki je obujam trgovanja za GOAT? 24-satni obujam trgovanja za GOAT je $ 285.00K USD . Hoće li GOAT još narasti ove godine? GOAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Goatseus Maximus (GOAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

