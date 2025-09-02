Više o GOAT

Goatseus Maximus Logotip

Goatseus Maximus Cijena(GOAT)

$0.07435
-6.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Goatseus Maximus (GOAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:54 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-4.17%

-6.85%

-7.04%

-7.04%

Goatseus Maximus (GOAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07435. Tijekom protekla 24 sata, GOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06869 i najviše cijene $ 0.08527, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOAT je $ 1.3555157811784044, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000019502896664627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOAT se promijenio za -4.17% u posljednjih sat vremena, -6.85% u posljednjih 24 sata i -7.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goatseus Maximus (GOAT)

No.417

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goatseus Maximus je $ 74.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 285.00K. Količina u optjecaju GOAT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991929.863557. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.35M.

Goatseus Maximus (GOAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Goatseus Maximus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0054761-6.85%
30 dana$ -0.01691-18.53%
60 dana$ -0.03112-29.51%
90 dana$ -0.05206-41.19%
Goatseus Maximus promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GOAT od $ -0.0054761 (-6.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Goatseus Maximus 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01691 (-18.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Goatseus Maximus 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOAT od $ -0.03112 (-29.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Goatseus Maximus 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.05206 (-41.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Goatseus Maximus (GOAT)?

Pogledajte Goatseus Maximus stranicu Povijest cijena sada.

Što je Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Goatseus Maximus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GOAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Goatseus Maximus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Goatseus Maximus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Goatseus Maximus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Goatseus Maximus (GOAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Goatseus Maximus (GOAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Goatseus Maximus.

Provjerite Goatseus Maximus predviđanje cijene sada!

Goatseus Maximus (GOAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Goatseus Maximus (GOAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Goatseus Maximus (GOAT)

Tražiš kako kupiti Goatseus Maximus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Goatseus Maximus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GOAT u lokalnim valutama

1 Goatseus Maximus(GOAT) u VND
1,956.52025
1 Goatseus Maximus(GOAT) u AUD
A$0.113012
1 Goatseus Maximus(GOAT) u GBP
0.0542755
1 Goatseus Maximus(GOAT) u EUR
0.0631975
1 Goatseus Maximus(GOAT) u USD
$0.07435
1 Goatseus Maximus(GOAT) u MYR
RM0.313757
1 Goatseus Maximus(GOAT) u TRY
3.057272
1 Goatseus Maximus(GOAT) u JPY
¥10.92945
1 Goatseus Maximus(GOAT) u ARS
ARS$102.4104335
1 Goatseus Maximus(GOAT) u RUB
5.9903795
1 Goatseus Maximus(GOAT) u INR
6.5428
1 Goatseus Maximus(GOAT) u IDR
Rp1,218.852264
1 Goatseus Maximus(GOAT) u KRW
103.5509625
1 Goatseus Maximus(GOAT) u PHP
4.246872
1 Goatseus Maximus(GOAT) u EGP
￡E.3.607462
1 Goatseus Maximus(GOAT) u BRL
R$0.4037205
1 Goatseus Maximus(GOAT) u CAD
C$0.1018595
1 Goatseus Maximus(GOAT) u BDT
9.0357555
1 Goatseus Maximus(GOAT) u NGN
113.6848675
1 Goatseus Maximus(GOAT) u COP
$298.594061
1 Goatseus Maximus(GOAT) u ZAR
R.1.30856
1 Goatseus Maximus(GOAT) u UAH
3.0758595
1 Goatseus Maximus(GOAT) u VES
Bs10.8551
1 Goatseus Maximus(GOAT) u CLP
$72.1195
1 Goatseus Maximus(GOAT) u PKR
Rs21.067816
1 Goatseus Maximus(GOAT) u KZT
40.0159135
1 Goatseus Maximus(GOAT) u THB
฿2.401505
1 Goatseus Maximus(GOAT) u TWD
NT$2.276597
1 Goatseus Maximus(GOAT) u AED
د.إ0.2728645
1 Goatseus Maximus(GOAT) u CHF
Fr0.05948
1 Goatseus Maximus(GOAT) u HKD
HK$0.5791865
1 Goatseus Maximus(GOAT) u AMD
֏28.421031
1 Goatseus Maximus(GOAT) u MAD
.د.م0.667663
1 Goatseus Maximus(GOAT) u MXN
$1.3851405
1 Goatseus Maximus(GOAT) u SAR
ريال0.2788125
1 Goatseus Maximus(GOAT) u PLN
0.270634
1 Goatseus Maximus(GOAT) u RON
лв0.3219355
1 Goatseus Maximus(GOAT) u SEK
kr0.6981465
1 Goatseus Maximus(GOAT) u BGN
лв0.1241645
1 Goatseus Maximus(GOAT) u HUF
Ft25.0923815
1 Goatseus Maximus(GOAT) u CZK
1.5501975
1 Goatseus Maximus(GOAT) u KWD
د.ك0.02267675
1 Goatseus Maximus(GOAT) u ILS
0.2490725
1 Goatseus Maximus(GOAT) u AOA
Kz67.7752295
1 Goatseus Maximus(GOAT) u BHD
.د.ب0.0279556
1 Goatseus Maximus(GOAT) u BMD
$0.07435
1 Goatseus Maximus(GOAT) u DKK
kr0.4736095
1 Goatseus Maximus(GOAT) u HNL
L1.944996
1 Goatseus Maximus(GOAT) u MUR
3.40523
1 Goatseus Maximus(GOAT) u NAD
$1.305586
1 Goatseus Maximus(GOAT) u NOK
kr0.7435
1 Goatseus Maximus(GOAT) u NZD
$0.1256515
1 Goatseus Maximus(GOAT) u PAB
B/.0.07435
1 Goatseus Maximus(GOAT) u PGK
K0.3145005
1 Goatseus Maximus(GOAT) u QAR
ر.ق0.270634
1 Goatseus Maximus(GOAT) u RSD
дин.7.440948

Goatseus Maximus Resurs

Za dublje razumijevanje Goatseus Maximus, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Goatseus Maximus web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Goatseus Maximus

Koliko Goatseus Maximus (GOAT) vrijedi danas?
Cijena GOAT uživo u USD je 0.07435 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOAT u USD?
Trenutačna cijena GOAT u USD je $ 0.07435. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Goatseus Maximus?
Tržišna kapitalizacija za GOAT je $ 74.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOAT?
Količina u optjecaju za GOAT je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOAT?
GOAT je postigao ATH cijenu od 1.3555157811784044 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOAT?
GOAT je vidio ATL cijenu od 0.000019502896664627 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOAT?
24-satni obujam trgovanja za GOAT je $ 285.00K USD.
Hoće li GOAT još narasti ove godine?
GOAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:54 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

