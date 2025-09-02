Više o GHT

GHT Informacije o cijeni

GHT Bijela knjiga

GHT Službena web stranica

GHT Tokenomija

GHT Prognoza cijena

GHT Povijest

Vodič za kupnju GHT

Konverter GHT u fiducijarnu valutu

GHT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Governance Health Logotip

Governance Health Cijena(GHT)

1 GHT u USD cijena uživo:

$0.06635
$0.06635$0.06635
-0.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Governance Health (GHT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:44 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06603
$ 0.06603$ 0.06603
24-satna najniža cijena
$ 0.06897
$ 0.06897$ 0.06897
24-satna najviša cijena

$ 0.06603
$ 0.06603$ 0.06603

$ 0.06897
$ 0.06897$ 0.06897

--
----

--
----

0.00%

-0.76%

-10.43%

-10.43%

Governance Health (GHT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06635. Tijekom protekla 24 sata, GHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06603 i najviše cijene $ 0.06897, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -10.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Governance Health (GHT)

--
----

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

$ 33.18M
$ 33.18M$ 33.18M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Governance Health je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.91K. Količina u optjecaju GHT je --, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.18M.

Governance Health (GHT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Governance Health za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0005081-0.76%
30 dana$ -0.00338-4.85%
60 dana$ +0.01634+32.67%
90 dana$ +0.02373+55.67%
Governance Health promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GHT od $ -0.0005081 (-0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Governance Health 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00338 (-4.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Governance Health 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GHT od $ +0.01634 (+32.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Governance Health 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02373 (+55.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Governance Health (GHT)?

Pogledajte Governance Health stranicu Povijest cijena sada.

Što je Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Governance Health ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GHT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Governance Health na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Governance Health učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Governance Health Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Governance Health (GHT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Governance Health (GHT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Governance Health.

Provjerite Governance Health predviđanje cijene sada!

Governance Health (GHT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Governance Health (GHT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GHT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Governance Health (GHT)

Tražiš kako kupiti Governance Health? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Governance Health na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GHT u lokalnim valutama

1 Governance Health(GHT) u VND
1,746.00025
1 Governance Health(GHT) u AUD
A$0.100852
1 Governance Health(GHT) u GBP
0.0484355
1 Governance Health(GHT) u EUR
0.0563975
1 Governance Health(GHT) u USD
$0.06635
1 Governance Health(GHT) u MYR
RM0.279997
1 Governance Health(GHT) u TRY
2.728312
1 Governance Health(GHT) u JPY
¥9.75345
1 Governance Health(GHT) u ARS
ARS$91.3911535
1 Governance Health(GHT) u RUB
5.3458195
1 Governance Health(GHT) u INR
5.8388
1 Governance Health(GHT) u IDR
Rp1,087.704744
1 Governance Health(GHT) u KRW
92.4089625
1 Governance Health(GHT) u PHP
3.789912
1 Governance Health(GHT) u EGP
￡E.3.219302
1 Governance Health(GHT) u BRL
R$0.3602805
1 Governance Health(GHT) u CAD
C$0.0908995
1 Governance Health(GHT) u BDT
8.0635155
1 Governance Health(GHT) u NGN
101.4524675
1 Governance Health(GHT) u COP
$266.465581
1 Governance Health(GHT) u ZAR
R.1.16776
1 Governance Health(GHT) u UAH
2.7448995
1 Governance Health(GHT) u VES
Bs9.6871
1 Governance Health(GHT) u CLP
$64.3595
1 Governance Health(GHT) u PKR
Rs18.800936
1 Governance Health(GHT) u KZT
35.7102335
1 Governance Health(GHT) u THB
฿2.143105
1 Governance Health(GHT) u TWD
NT$2.031637
1 Governance Health(GHT) u AED
د.إ0.2435045
1 Governance Health(GHT) u CHF
Fr0.05308
1 Governance Health(GHT) u HKD
HK$0.5168665
1 Governance Health(GHT) u AMD
֏25.362951
1 Governance Health(GHT) u MAD
.د.م0.595823
1 Governance Health(GHT) u MXN
$1.2361005
1 Governance Health(GHT) u SAR
ريال0.2488125
1 Governance Health(GHT) u PLN
0.241514
1 Governance Health(GHT) u RON
лв0.2872955
1 Governance Health(GHT) u SEK
kr0.6230265
1 Governance Health(GHT) u BGN
лв0.1108045
1 Governance Health(GHT) u HUF
Ft22.3924615
1 Governance Health(GHT) u CZK
1.3833975
1 Governance Health(GHT) u KWD
د.ك0.02023675
1 Governance Health(GHT) u ILS
0.2222725
1 Governance Health(GHT) u AOA
Kz60.4826695
1 Governance Health(GHT) u BHD
.د.ب0.0249476
1 Governance Health(GHT) u BMD
$0.06635
1 Governance Health(GHT) u DKK
kr0.4226495
1 Governance Health(GHT) u HNL
L1.735716
1 Governance Health(GHT) u MUR
3.03883
1 Governance Health(GHT) u NAD
$1.165106
1 Governance Health(GHT) u NOK
kr0.6635
1 Governance Health(GHT) u NZD
$0.1121315
1 Governance Health(GHT) u PAB
B/.0.06635
1 Governance Health(GHT) u PGK
K0.2806605
1 Governance Health(GHT) u QAR
ر.ق0.241514
1 Governance Health(GHT) u RSD
дин.6.640308

Governance Health Resurs

Za dublje razumijevanje Governance Health, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Governance Health web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Governance Health

Koliko Governance Health (GHT) vrijedi danas?
Cijena GHT uživo u USD je 0.06635 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GHT u USD?
Trenutačna cijena GHT u USD je $ 0.06635. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Governance Health?
Tržišna kapitalizacija za GHT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GHT?
Količina u optjecaju za GHT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GHT?
GHT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GHT?
GHT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GHT?
24-satni obujam trgovanja za GHT je $ 5.91K USD.
Hoće li GHT još narasti ove godine?
GHT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GHT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:44 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GHT u USD kalkulator

Iznos

GHT
GHT
USD
USD

1 GHT = 0.06635 USD

Trgujte GHT

GHTUSDT
$0.06635
$0.06635$0.06635
-0.76%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine