SQUID MEME Logotip

SQUID MEME Cijena(GAME)

1 GAME u USD cijena uživo:

$27.9506
+7.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SQUID MEME (GAME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:57:38 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 24.8653
24-satna najniža cijena
$ 28.3878
24-satna najviša cijena

$ 24.8653
$ 28.3878
--
--
+0.99%

+7.15%

+5.47%

+5.47%

SQUID MEME (GAME) cijena u stvarnom vremenu je $ 27.9506. Tijekom protekla 24 sata, GAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 24.8653 i najviše cijene $ 28.3878, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAME je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAME se promijenio za +0.99% u posljednjih sat vremena, +7.15% u posljednjih 24 sata i +5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SQUID MEME (GAME)

--
$ 40.88K
$ 40.88K$ 40.88K

$ 12.75B
$ 12.75B$ 12.75B

--
456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija SQUID MEME je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.88K. Količina u optjecaju GAME je --, s ukupnom količinom od 456000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.75B.

SQUID MEME (GAME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SQUID MEME za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.865112+7.15%
30 dana$ -4.5619-14.04%
60 dana$ -2.3004-7.61%
90 dana$ +27.8256+22,260.48%
SQUID MEME promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAME od $ +1.865112 (+7.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SQUID MEME 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -4.5619 (-14.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SQUID MEME 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAME od $ -2.3004 (-7.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SQUID MEME 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +27.8256 (+22,260.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SQUID MEME (GAME)?

Pogledajte SQUID MEME stranicu Povijest cijena sada.

Što je SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SQUID MEME ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SQUID MEME na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SQUID MEME učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SQUID MEME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SQUID MEME (GAME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SQUID MEME (GAME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SQUID MEME.

Provjerite SQUID MEME predviđanje cijene sada!

SQUID MEME (GAME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SQUID MEME (GAME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SQUID MEME (GAME)

Tražiš kako kupiti SQUID MEME? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SQUID MEME na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAME u lokalnim valutama

1 SQUID MEME(GAME) u VND
735,520.039
1 SQUID MEME(GAME) u AUD
A$42.764418
1 SQUID MEME(GAME) u GBP
20.683444
1 SQUID MEME(GAME) u EUR
23.75801
1 SQUID MEME(GAME) u USD
$27.9506
1 SQUID MEME(GAME) u MYR
RM117.951532
1 SQUID MEME(GAME) u TRY
1,150.726202
1 SQUID MEME(GAME) u JPY
¥4,136.6888
1 SQUID MEME(GAME) u ARS
ARS$37,976.200714
1 SQUID MEME(GAME) u RUB
2,251.141324
1 SQUID MEME(GAME) u INR
2,459.373294
1 SQUID MEME(GAME) u IDR
Rp458,206.484064
1 SQUID MEME(GAME) u KRW
38,982.70182
1 SQUID MEME(GAME) u PHP
1,603.805428
1 SQUID MEME(GAME) u EGP
￡E.1,356.163112
1 SQUID MEME(GAME) u BRL
R$152.610276
1 SQUID MEME(GAME) u CAD
C$38.292322
1 SQUID MEME(GAME) u BDT
3,399.351972
1 SQUID MEME(GAME) u NGN
43,000.880076
1 SQUID MEME(GAME) u COP
$112,251.286636
1 SQUID MEME(GAME) u ZAR
R.494.166608
1 SQUID MEME(GAME) u UAH
1,155.75731
1 SQUID MEME(GAME) u VES
Bs4,164.6394
1 SQUID MEME(GAME) u CLP
$27,112.082
1 SQUID MEME(GAME) u PKR
Rs7,908.901776
1 SQUID MEME(GAME) u KZT
15,091.92647
1 SQUID MEME(GAME) u THB
฿903.922404
1 SQUID MEME(GAME) u TWD
NT$859.48095
1 SQUID MEME(GAME) u AED
د.إ102.578702
1 SQUID MEME(GAME) u CHF
Fr22.36048
1 SQUID MEME(GAME) u HKD
HK$218.01468
1 SQUID MEME(GAME) u AMD
֏10,692.50203
1 SQUID MEME(GAME) u MAD
.د.م252.673424
1 SQUID MEME(GAME) u MXN
$522.955726
1 SQUID MEME(GAME) u SAR
ريال104.81475
1 SQUID MEME(GAME) u PLN
102.299196
1 SQUID MEME(GAME) u RON
лв121.864616
1 SQUID MEME(GAME) u SEK
kr264.13317
1 SQUID MEME(GAME) u BGN
лв46.957008
1 SQUID MEME(GAME) u HUF
Ft9,500.40894
1 SQUID MEME(GAME) u CZK
587.521612
1 SQUID MEME(GAME) u KWD
د.ك8.524933
1 SQUID MEME(GAME) u ILS
94.473028
1 SQUID MEME(GAME) u AOA
Kz25,572.283446
1 SQUID MEME(GAME) u BHD
.د.ب10.5094256
1 SQUID MEME(GAME) u BMD
$27.9506
1 SQUID MEME(GAME) u DKK
kr179.163346
1 SQUID MEME(GAME) u HNL
L736.49831
1 SQUID MEME(GAME) u MUR
1,281.53501
1 SQUID MEME(GAME) u NAD
$495.005126
1 SQUID MEME(GAME) u NOK
kr280.344518
1 SQUID MEME(GAME) u NZD
$47.51602
1 SQUID MEME(GAME) u PAB
B/.27.9506
1 SQUID MEME(GAME) u PGK
K117.113014
1 SQUID MEME(GAME) u QAR
ر.ق101.740184
1 SQUID MEME(GAME) u RSD
SQUID MEME Resurs

Za dublje razumijevanje SQUID MEME, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena SQUID MEME web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SQUID MEME

Koliko SQUID MEME (GAME) vrijedi danas?
Cijena GAME uživo u USD je 27.9506 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAME u USD?
Trenutačna cijena GAME u USD je $ 27.9506. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SQUID MEME?
Tržišna kapitalizacija za GAME je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAME?
Količina u optjecaju za GAME je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAME?
GAME je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAME?
GAME je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAME?
24-satni obujam trgovanja za GAME je $ 40.88K USD.
Hoće li GAME još narasti ove godine?
GAME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SQUID MEME (GAME) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

