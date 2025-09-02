Gala (GALA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0,01554. Tijekom protekla 24 sata, GALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0,0151 i najviše cijene $ 0,01671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GALA je $ 0,8366854878441121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00015101.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GALA se promijenio za +%0,06 u posljednjih sat vremena, -%1,32 u posljednjih 24 sata i -%2,51 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Gala (GALA)
No.96
$ 711,87M
$ 711,87M$ 711,87M
$ 9,77M
$ 9,77M$ 9,77M
$ 777,00M
$ 777,00M$ 777,00M
45,81B
45,81B 45,81B
50.000.000.000
50.000.000.000 50.000.000.000
45.808.988.952,82717
45.808.988.952,82717 45.808.988.952,82717
%91,61
%0,01
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gala je $ 711,87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9,77M. Količina u optjecaju GALA je 45,81B, s ukupnom količinom od 45808988952.82717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 777,00M.
Gala (GALA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Gala za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0,0002097
-%1,32
30 dana
$ +0,00078
+%5,28
60 dana
$ +0,00089
+%6,07
90 dana
$ -0,00178
-%10,28
Gala promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GALA od $ -0,0002097 (-%1,32), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Gala 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0,00078 (+%5,28), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Gala 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GALA od $ +0,00089 (+%6,07), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gala 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0,00178 (-%10,28), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gala (GALA)?
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
Gala dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gala ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GALA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Gala na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gala učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Gala Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Gala (GALA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gala (GALA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gala.
Razumijevanje tokenomike Gala (GALA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GALA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Gala (GALA)
Tražiš kako kupiti Gala? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gala na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.