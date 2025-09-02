Što je Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gala Koliko Gala (GALA) vrijedi danas? Cijena GALA uživo u USD je 0,01554 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GALA u USD? $ 0,01554 . Provjerite Trenutačna cijena GALA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Gala? Tržišna kapitalizacija za GALA je $ 711,87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GALA? Količina u optjecaju za GALA je 45,81B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GALA? GALA je postigao ATH cijenu od 0,8366854878441121 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GALA? GALA je vidio ATL cijenu od 0,00015101 USD . Koliki je obujam trgovanja za GALA? 24-satni obujam trgovanja za GALA je $ 9,77M USD . Hoće li GALA još narasti ove godine? GALA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GALA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

