Gala Logotip

Gala Cijena(GALA)

1 GALA u USD cijena uživo:

$0,01556
$0,01556$0,01556
-%1,331D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gala (GALA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:52 (UTC+8)

Gala (GALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0,0151
$ 0,0151$ 0,0151
24-satna najniža cijena
$ 0,01671
$ 0,01671$ 0,01671
24-satna najviša cijena

$ 0,0151
$ 0,0151$ 0,0151

$ 0,01671
$ 0,01671$ 0,01671

$ 0,8366854878441121
$ 0,8366854878441121$ 0,8366854878441121

$ 0,00015101
$ 0,00015101$ 0,00015101

+%0,06

-%1,32

-%2,51

-%2,51

Gala (GALA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0,01554. Tijekom protekla 24 sata, GALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0,0151 i najviše cijene $ 0,01671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GALA je $ 0,8366854878441121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00015101.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GALA se promijenio za +%0,06 u posljednjih sat vremena, -%1,32 u posljednjih 24 sata i -%2,51 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gala (GALA)

No.96

$ 711,87M
$ 711,87M$ 711,87M

$ 9,77M
$ 9,77M$ 9,77M

$ 777,00M
$ 777,00M$ 777,00M

45,81B
45,81B 45,81B

50.000.000.000
50.000.000.000 50.000.000.000

45.808.988.952,82717
45.808.988.952,82717 45.808.988.952,82717

%91,61

%0,01

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gala je $ 711,87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9,77M. Količina u optjecaju GALA je 45,81B, s ukupnom količinom od 45808988952.82717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 777,00M.

Gala (GALA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gala za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0,0002097-%1,32
30 dana$ +0,00078+%5,28
60 dana$ +0,00089+%6,07
90 dana$ -0,00178-%10,28
Gala promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GALA od $ -0,0002097 (-%1,32), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gala 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0,00078 (+%5,28), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gala 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GALA od $ +0,00089 (+%6,07), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gala 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0,00178 (-%10,28), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gala (GALA)?

Pogledajte Gala stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gala ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GALA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gala na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gala učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gala Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gala (GALA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gala (GALA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gala.

Provjerite Gala predviđanje cijene sada!

Gala (GALA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gala (GALA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GALA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gala (GALA)

Tražiš kako kupiti Gala? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gala na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Gala Resurs

Za dublje razumijevanje Gala, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gala web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gala

Koliko Gala (GALA) vrijedi danas?
Cijena GALA uživo u USD je 0,01554 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GALA u USD?
Trenutačna cijena GALA u USD je $ 0,01554. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gala?
Tržišna kapitalizacija za GALA je $ 711,87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GALA?
Količina u optjecaju za GALA je 45,81B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GALA?
GALA je postigao ATH cijenu od 0,8366854878441121 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GALA?
GALA je vidio ATL cijenu od 0,00015101 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GALA?
24-satni obujam trgovanja za GALA je $ 9,77M USD.
Hoće li GALA još narasti ove godine?
GALA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GALA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:52 (UTC+8)

Gala (GALA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

