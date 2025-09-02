FreeRossDAO (FREE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00012423. Tijekom protekla 24 sata, FREEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012422 i najviše cijene $ 0.00012479, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREE je $ 0.010025507403140201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003099504278535.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREE se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FreeRossDAO (FREE)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FreeRossDAO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju FREE je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.
FreeRossDAO (FREE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FreeRossDAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000001991
-0.16%
30 dana
$ +0.00003227
+35.09%
60 dana
$ +0.00004864
+64.34%
90 dana
$ +0.00005731
+85.63%
FreeRossDAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FREE od $ -0.0000001991 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FreeRossDAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00003227 (+35.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FreeRossDAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FREE od $ +0.00004864 (+64.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FreeRossDAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00005731 (+85.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FreeRossDAO (FREE)?
FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.
FreeRossDAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FreeRossDAO (FREE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FreeRossDAO (FREE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FreeRossDAO.
Razumijevanje tokenomike FreeRossDAO (FREE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FREE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti FreeRossDAO (FREE)
Tražiš kako kupiti FreeRossDAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FreeRossDAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
