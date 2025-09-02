Što je FreeRossDAO (FREE)

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FreeRossDAO Koliko FreeRossDAO (FREE) vrijedi danas? Cijena FREE uživo u USD je 0.00012423 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FREE u USD? $ 0.00012423 . Provjerite Trenutačna cijena FREE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija FreeRossDAO? Tržišna kapitalizacija za FREE je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FREE? Količina u optjecaju za FREE je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FREE? FREE je postigao ATH cijenu od 0.010025507403140201 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FREE? FREE je vidio ATL cijenu od 0.00003099504278535 USD . Koliki je obujam trgovanja za FREE? 24-satni obujam trgovanja za FREE je $ 55.11K USD . Hoće li FREE još narasti ove godine? FREE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FREE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

