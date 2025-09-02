Force (FRC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001934. Tijekom protekla 24 sata, FRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001888 i najviše cijene $ 0.0001934, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRC je $ 0.2187811480677648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000662078137006811.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRC se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, +1.25% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Force (FRC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Force je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.70K. Količina u optjecaju FRC je 0.00, s ukupnom količinom od 633334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.40K.
Force (FRC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Force za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000002388
+1.25%
30 dana
$ -0.0000076
-3.79%
60 dana
$ +0.0000114
+6.26%
90 dana
$ -0.0003836
-66.49%
Force promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FRC od $ +0.000002388 (+1.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Force 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000076 (-3.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Force 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FRC od $ +0.0000114 (+6.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Force 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003836 (-66.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Force (FRC)?
SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.
Force dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Force ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FRC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Force na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Force učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Force Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Force (FRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Force (FRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Force.
Razumijevanje tokenomike Force (FRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Force (FRC)
Tražiš kako kupiti Force? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Force na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.