Što je Force (FRC)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Force Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Force (FRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Force (FRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Force.

Force (FRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Force (FRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Force (FRC)

Tražiš kako kupiti Force? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Force na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.

FRC u lokalnim valutama

Force Resurs

Za dublje razumijevanje Force, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Force (FRC) Važna ažuriranja industrije

