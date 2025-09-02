Više o FNTIO

FNT Crypto Cijena(FNTIO)

1 FNTIO u USD cijena uživo:

$0.0013989
+1.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FNT Crypto (FNTIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:32:34 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0013629
24-satna najniža cijena
$ 0.00172
24-satna najviša cijena

$ 0.0013629
$ 0.00172
--
--
-0.08%

+1.94%

+9.99%

+9.99%

FNT Crypto (FNTIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0013992. Tijekom protekla 24 sata, FNTIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0013629 i najviše cijene $ 0.00172, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FNTIO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FNTIO se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i +9.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FNT Crypto (FNTIO)

--
$ 29.81K
$ 1.40M
--
1,000,000,000
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FNT Crypto je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.81K. Količina u optjecaju FNTIO je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.

FNT Crypto (FNTIO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FNT Crypto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000026622+1.94%
30 dana$ +0.0005726+69.27%
60 dana$ +0.0008682+163.50%
90 dana$ +0.0007796+125.82%
FNT Crypto promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FNTIO od $ +0.000026622 (+1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FNT Crypto 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0005726 (+69.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FNT Crypto 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FNTIO od $ +0.0008682 (+163.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FNT Crypto 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0007796 (+125.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FNT Crypto (FNTIO)?

Pogledajte FNT Crypto stranicu Povijest cijena sada.

Što je FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FNT Crypto ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FNTIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FNT Crypto na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FNT Crypto učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FNT Crypto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FNT Crypto (FNTIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FNT Crypto (FNTIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FNT Crypto.

Provjerite FNT Crypto predviđanje cijene sada!

FNT Crypto (FNTIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FNT Crypto (FNTIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FNTIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FNT Crypto (FNTIO)

Tražiš kako kupiti FNT Crypto? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FNT Crypto na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FNTIO u lokalnim valutama

1 FNT Crypto(FNTIO) u VND
36.819948
1 FNT Crypto(FNTIO) u AUD
A$0.002126784
1 FNT Crypto(FNTIO) u GBP
0.001021416
1 FNT Crypto(FNTIO) u EUR
0.00118932
1 FNT Crypto(FNTIO) u USD
$0.0013992
1 FNT Crypto(FNTIO) u MYR
RM0.005904624
1 FNT Crypto(FNTIO) u TRY
0.057563088
1 FNT Crypto(FNTIO) u JPY
¥0.2056824
1 FNT Crypto(FNTIO) u ARS
ARS$1.927272072
1 FNT Crypto(FNTIO) u RUB
0.112733544
1 FNT Crypto(FNTIO) u INR
0.1231296
1 FNT Crypto(FNTIO) u IDR
Rp22.937701248
1 FNT Crypto(FNTIO) u KRW
1.95146424
1 FNT Crypto(FNTIO) u PHP
0.079922304
1 FNT Crypto(FNTIO) u EGP
￡E.0.067903176
1 FNT Crypto(FNTIO) u BRL
R$0.007597656
1 FNT Crypto(FNTIO) u CAD
C$0.001916904
1 FNT Crypto(FNTIO) u BDT
0.170044776
1 FNT Crypto(FNTIO) u NGN
2.142720888
1 FNT Crypto(FNTIO) u COP
$5.619271152
1 FNT Crypto(FNTIO) u ZAR
R.0.024653904
1 FNT Crypto(FNTIO) u UAH
0.057884904
1 FNT Crypto(FNTIO) u VES
Bs0.2042832
1 FNT Crypto(FNTIO) u CLP
$1.357224
1 FNT Crypto(FNTIO) u PKR
Rs0.396477312
1 FNT Crypto(FNTIO) u KZT
0.753063432
1 FNT Crypto(FNTIO) u THB
฿0.04519416
1 FNT Crypto(FNTIO) u TWD
NT$0.042857496
1 FNT Crypto(FNTIO) u AED
د.إ0.005135064
1 FNT Crypto(FNTIO) u CHF
Fr0.00111936
1 FNT Crypto(FNTIO) u HKD
HK$0.010899768
1 FNT Crypto(FNTIO) u AMD
֏0.534858192
1 FNT Crypto(FNTIO) u MAD
.د.م0.012564816
1 FNT Crypto(FNTIO) u MXN
$0.02609508
1 FNT Crypto(FNTIO) u SAR
ريال0.005247
1 FNT Crypto(FNTIO) u PLN
0.005079096
1 FNT Crypto(FNTIO) u RON
лв0.006058536
1 FNT Crypto(FNTIO) u SEK
kr0.013138488
1 FNT Crypto(FNTIO) u BGN
лв0.002336664
1 FNT Crypto(FNTIO) u HUF
Ft0.472062096
1 FNT Crypto(FNTIO) u CZK
0.02917332
1 FNT Crypto(FNTIO) u KWD
د.ك0.000426756
1 FNT Crypto(FNTIO) u ILS
0.00468732
1 FNT Crypto(FNTIO) u AOA
Kz1.275468744
1 FNT Crypto(FNTIO) u BHD
.د.ب0.0005274984
1 FNT Crypto(FNTIO) u BMD
$0.0013992
1 FNT Crypto(FNTIO) u DKK
kr0.008912904
1 FNT Crypto(FNTIO) u HNL
L0.036603072
1 FNT Crypto(FNTIO) u MUR
0.06408336
1 FNT Crypto(FNTIO) u NAD
$0.024569952
1 FNT Crypto(FNTIO) u NOK
kr0.013978008
1 FNT Crypto(FNTIO) u NZD
$0.002364648
1 FNT Crypto(FNTIO) u PAB
B/.0.0013992
1 FNT Crypto(FNTIO) u PGK
K0.005918616
1 FNT Crypto(FNTIO) u QAR
ر.ق0.005093088
1 FNT Crypto(FNTIO) u RSD
FNT Crypto Resurs

Za dublje razumijevanje FNT Crypto, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FNT Crypto web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FNT Crypto

Koliko FNT Crypto (FNTIO) vrijedi danas?
Cijena FNTIO uživo u USD je 0.0013992 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FNTIO u USD?
Trenutačna cijena FNTIO u USD je $ 0.0013992. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FNT Crypto?
Tržišna kapitalizacija za FNTIO je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FNTIO?
Količina u optjecaju za FNTIO je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FNTIO?
FNTIO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FNTIO?
FNTIO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za FNTIO?
24-satni obujam trgovanja za FNTIO je $ 29.81K USD.
Hoće li FNTIO još narasti ove godine?
FNTIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FNTIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FNT Crypto (FNTIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

