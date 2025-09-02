Više o FIDA

Grafikon aktualnih cijena Bonfida (FIDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:36:44 (UTC+8)

Bonfida (FIDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.08223
$ 0.08223$ 0.08223
24-satna najniža cijena
$ 0.09075
$ 0.09075$ 0.09075
24-satna najviša cijena

$ 0.08223
$ 0.08223$ 0.08223

$ 0.09075
$ 0.09075$ 0.09075

$ 59.60906616921114
$ 59.60906616921114$ 59.60906616921114

$ 0.052710001772348636
$ 0.052710001772348636$ 0.052710001772348636

-2.57%

-3.38%

-5.41%

-5.41%

Bonfida (FIDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08255. Tijekom protekla 24 sata, FIDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08223 i najviše cijene $ 0.09075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIDA je $ 59.60906616921114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052710001772348636.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIDA se promijenio za -2.57% u posljednjih sat vremena, -3.38% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonfida (FIDA)

No.399

$ 81.80M
$ 81.80M$ 81.80M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 81.80M
$ 81.80M$ 81.80M

990.91M
990.91M 990.91M

990,911,324.45235
990,911,324.45235 990,911,324.45235

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonfida je $ 81.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.30M. Količina u optjecaju FIDA je 990.91M, s ukupnom količinom od 990911324.45235. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.80M.

Bonfida (FIDA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bonfida za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0028888-3.38%
30 dana$ -0.0102-11.00%
60 dana$ -0.00052-0.63%
90 dana$ +0.01168+16.48%
Bonfida promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FIDA od $ -0.0028888 (-3.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bonfida 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0102 (-11.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bonfida 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIDA od $ -0.00052 (-0.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bonfida 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01168 (+16.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bonfida (FIDA)?

Pogledajte Bonfida stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bonfida ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FIDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bonfida na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bonfida učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bonfida Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bonfida (FIDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bonfida (FIDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bonfida.

Provjerite Bonfida predviđanje cijene sada!

Bonfida (FIDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bonfida (FIDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bonfida (FIDA)

Tražiš kako kupiti Bonfida? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bonfida na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bonfida

Koliko Bonfida (FIDA) vrijedi danas?
Cijena FIDA uživo u USD je 0.08255 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIDA u USD?
Trenutačna cijena FIDA u USD je $ 0.08255. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bonfida?
Tržišna kapitalizacija za FIDA je $ 81.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIDA?
Količina u optjecaju za FIDA je 990.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIDA?
FIDA je postigao ATH cijenu od 59.60906616921114 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIDA?
FIDA je vidio ATL cijenu od 0.052710001772348636 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIDA?
24-satni obujam trgovanja za FIDA je $ 1.30M USD.
Hoće li FIDA još narasti ove godine?
FIDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bonfida (FIDA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

