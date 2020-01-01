EX Sports (EXS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EX Sports (EXS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EX Sports (EXS) Informacije EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Službena web stranica: https://exstoken.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae Kupi EXS odmah!

EX Sports (EXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EX Sports (EXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Povijesni maksimum: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002424 $ 0.002424 $ 0.002424 Saznajte više o cijeni EX Sports (EXS)

EX Sports (EXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EX Sports (EXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EXS tokena, istražite EXS cijenu tokena uživo!

