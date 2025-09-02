Više o ETHW

ETHW Cijena(ETHW)

1 ETHW u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena ETHW (ETHW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:59 (UTC+8)

ETHW (ETHW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

ETHW (ETHW) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.545. Tijekom protekla 24 sata, ETHWtrgovalo je između najniže cijene $ 1.51 i najviše cijene $ 1.655, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHW je $ 141.36226499471468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9976494131002414.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHW se promijenio za -1.28% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETHW (ETHW)

No.250

ETHW

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHW je $ 166.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 801.41K. Količina u optjecaju ETHW je 107.82M, s ukupnom količinom od 107818999.04993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 166.58M.

ETHW (ETHW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ETHW za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03994-2.52%
30 dana$ +0.051+3.41%
60 dana$ +0.202+15.04%
90 dana$ +0.077+5.24%
ETHW promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ETHW od $ -0.03994 (-2.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ETHW 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.051 (+3.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ETHW 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ETHW od $ +0.202 (+15.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ETHW 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.077 (+5.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ETHW (ETHW)?

Pogledajte ETHW stranicu Povijest cijena sada.

Što je ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ETHW ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ETHW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ETHW na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ETHW učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ETHW Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ETHW (ETHW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ETHW (ETHW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ETHW.

Provjerite ETHW predviđanje cijene sada!

ETHW (ETHW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ETHW (ETHW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ETHW (ETHW)

Tražiš kako kupiti ETHW? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ETHW na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ETHW u lokalnim valutama

ETHW Resurs

Za dublje razumijevanje ETHW, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena ETHW web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ETHW

Koliko ETHW (ETHW) vrijedi danas?
Cijena ETHW uživo u USD je 1.545 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHW u USD?
Trenutačna cijena ETHW u USD je $ 1.545. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ETHW?
Tržišna kapitalizacija za ETHW je $ 166.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHW?
Količina u optjecaju za ETHW je 107.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHW?
ETHW je postigao ATH cijenu od 141.36226499471468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHW?
ETHW je vidio ATL cijenu od 0.9976494131002414 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHW?
24-satni obujam trgovanja za ETHW je $ 801.41K USD.
Hoće li ETHW još narasti ove godine?
ETHW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

