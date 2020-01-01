ETHW (ETHW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ETHW (ETHW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ETHW (ETHW) Informacije EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Službena web stranica: https://ethereumpow.org/ Istraživač blokova: https://ethwscan.com Kupi ETHW odmah!

ETHW (ETHW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ETHW (ETHW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 167.87M $ 167.87M $ 167.87M Ukupna količina: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Količina u optjecaju: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.87M $ 167.87M $ 167.87M Povijesni maksimum: $ 130 $ 130 $ 130 Povijesni minimum: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Trenutna cijena: $ 1.557 $ 1.557 $ 1.557 Saznajte više o cijeni ETHW (ETHW)

ETHW (ETHW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ETHW (ETHW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHW tokena, istražite ETHW cijenu tokena uživo!

ETHW (ETHW) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ETHW pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ETHW povijest cijena odmah!

ETHW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ETHW? Naša ETHW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ETHW predviđanje cijene tokena odmah!

